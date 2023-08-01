Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстра" arrow

Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстра"

1 серпня 2023 21:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстра"
Александр Усик с титулом The Ring. Фото: EPA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Найавторитетніше видання про світ боксу The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів поза вагової категорії. Порівняно з минулим місяцем перше місце втратив чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі Олександр Усик.

Українця випередили бійці, які виграли минулого тижня, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Цікаво, що місце в ТОП-10 досі зберігає українець Василь Ломаченко, у якого немає титулу, та й програв він свій останній бій Девіну Хейні.

 

 

Кроуфорд та Іноуе в ТОП-2

Усика випередили дві людини, які минулого тижня отримали найбільш домінуючі перемоги у світі боксу, — Теренс Кроуфорд та Наоя Іноуе.

Першим став Кроуфорд, який виграв абсолютне чемпіонство в напівсередній вазі в Еррола Спенса. Цей бій чекали п'ять років, але ніхто не очікував, що боксер з Омахи переможе настільки легко. Він громив свого суперника, а в 9-му раунді рефері зупинив поєдинок.

Друга позиція дісталася Іноуе, який піднявся у другу найлегшу вагу й достроково зупинив чемпіона Стівена Фултона. До цього Наоя був абсолютним володарем титулів у найлегшому дивізіоні.

Рейтинг від The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Иноуэ
  3. Александр Усик
  4. Сауль Альварес
  5. Дмитрий Бивол
  6. Эррол Спенс
  7. Девин Хэйни
  8. Джервонта Дэвис
  9. Теофимо Лопес
  10. Василий Ломаченко

Нагадаємо, Москва курирувала дискваліфікацію Харлан, — тренер збірної США.

Артем Довбик цього тижня стане гравцем іспанського клубу: усі сторони домовились.

"ПСЖ" підпише зірку "Барселони".

Перемоги "Чорноморця", "Динамо" та "Олександрії": неділя в УПЛ.

"Шахтар" домовився про повернення 36-річного свого колишнього центрального захисника Дмитра Чигринського.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз