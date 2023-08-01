Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстра"
Найавторитетніше видання про світ боксу The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів поза вагової категорії. Порівняно з минулим місяцем перше місце втратив чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі Олександр Усик.
Українця випередили бійці, які виграли минулого тижня, повідомив портал Новини.LIVE.
Цікаво, що місце в ТОП-10 досі зберігає українець Василь Ломаченко, у якого немає титулу, та й програв він свій останній бій Девіну Хейні.
The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 30, 2023
The referee calls a stop to the fight in the 9th, as Terence Crawford defeats Errol Spence Jr to sit alone at the top of the division. #SpenceCrawford pic.twitter.com/b2yIkj8QAr
Кроуфорд та Іноуе в ТОП-2
Усика випередили дві людини, які минулого тижня отримали найбільш домінуючі перемоги у світі боксу, — Теренс Кроуфорд та Наоя Іноуе.
Першим став Кроуфорд, який виграв абсолютне чемпіонство в напівсередній вазі в Еррола Спенса. Цей бій чекали п'ять років, але ніхто не очікував, що боксер з Омахи переможе настільки легко. Він громив свого суперника, а в 9-му раунді рефері зупинив поєдинок.
Друга позиція дісталася Іноуе, який піднявся у другу найлегшу вагу й достроково зупинив чемпіона Стівена Фултона. До цього Наоя був абсолютним володарем титулів у найлегшому дивізіоні.
Рейтинг від The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Сауль Альварес
- Дмитрий Бивол
- Эррол Спенс
- Девин Хэйни
- Джервонта Дэвис
- Теофимо Лопес
- Василий Ломаченко
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