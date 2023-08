Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстра"

Александр Усик с титулом The Ring. Фото: EPA

Найавторитетніше видання про світ боксу The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів поза вагової категорії. Порівняно з минулим місяцем перше місце втратив чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі Олександр Усик.

Українця випередили бійці, які виграли минулого тижня, повідомив портал Новини.LIVE.

Цікаво, що місце в ТОП-10 досі зберігає українець Василь Ломаченко, у якого немає титулу, та й програв він свій останній бій Девіну Хейні.

The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD



The referee calls a stop to the fight in the 9th, as Terence Crawford defeats Errol Spence Jr to sit alone at the top of the division. #SpenceCrawford pic.twitter.com/b2yIkj8QAr