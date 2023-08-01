Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра"

Александр Усик с титулом The Ring. Фото: EPA

Самое авторитетное издание о мире бокса The Ring обновило рейтинг лучших боксеров вне весовой категории. По сравнению с прошлым месяцем первое место потерял чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик.

Украинца опередили выигравшие на прошлой неделе бойцы, сообщил портал Новини.LIVE.

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Интересно, что место в ТОП-10 до сих пор сохраняет украинец Василий Ломаченко, у которого нет титула, и проиграл он свой последний бой Дэвину Хейни.

The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD



Реферат звонку в бой в 9-м, как Теренс Кровфорд страдает с эрролом Spence Jr. #SpenceCrawford pic.twitter.com/b2yIkj8QAr — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) Июль 30, 2023

Кроуфорд и Иноуэ в ТОП-2.

Усика опередили два человека, которые на прошлой неделе одержали наиболее доминирующие победы в мире бокса, — Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ.

Первым стал Кроуфорд, выигравший абсолютное чемпионство в полусреднем весе у Эррола Спенса. Это сражение ждали пять лет, но никто не ожидал, что боксер из Омахи победит настолько легко. Он громил своего соперника, а в 9-м раунде рефери остановил поединок.

Вторая позиция досталась Иноуэ, который поднялся во второй легчайший вес и досрочно остановил чемпиона Стивена Фултона. До этого Наоя был абсолютным обладателем титулов в самом легчайшем дивизионе.

Рейтинг от The Ring:

Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Александр Усик Сауль Альварес Дмитрий Бивол Эррол Спенс Девин Хэйни Джервонто Дэвис Теофим Лопес Василий Ломаченко

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