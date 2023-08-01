Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра"
Самое авторитетное издание о мире бокса The Ring обновило рейтинг лучших боксеров вне весовой категории. По сравнению с прошлым месяцем первое место потерял чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик.
Украинца опередили выигравшие на прошлой неделе бойцы, сообщил портал Новини.LIVE.
Интересно, что место в ТОП-10 до сих пор сохраняет украинец Василий Ломаченко, у которого нет титула, и проиграл он свой последний бой Дэвину Хейни.
The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) Июль 30, 2023
Реферат звонку в бой в 9-м, как Теренс Кровфорд страдает с эрролом Spence Jr. #SpenceCrawford pic.twitter.com/b2yIkj8QAr
Кроуфорд и Иноуэ в ТОП-2.
Усика опередили два человека, которые на прошлой неделе одержали наиболее доминирующие победы в мире бокса, — Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ.
Первым стал Кроуфорд, выигравший абсолютное чемпионство в полусреднем весе у Эррола Спенса. Это сражение ждали пять лет, но никто не ожидал, что боксер из Омахи победит настолько легко. Он громил своего соперника, а в 9-м раунде рефери остановил поединок.
Вторая позиция досталась Иноуэ, который поднялся во второй легчайший вес и досрочно остановил чемпиона Стивена Фултона. До этого Наоя был абсолютным обладателем титулов в самом легчайшем дивизионе.
Рейтинг от The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Сауль Альварес
- Дмитрий Бивол
- Эррол Спенс
- Девин Хэйни
- Джервонто Дэвис
- Теофим Лопес
- Василий Ломаченко
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