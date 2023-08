Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра"

Александр Усик с титулом The Ring. Фото: EPA

Самое авторитетное издание о мире бокса The Ring обновило рейтинг лучших боксеров вне весовой категории. По сравнению с прошлым месяцем первое место потерял чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик.

Украинца опередили выигравшие на прошлой неделе бойцы, сообщил портал Новини.LIVE.

Интересно, что место в ТОП-10 до сих пор сохраняет украинец Василий Ломаченко, у которого нет титула, и проиграл он свой последний бой Дэвину Хейни.

The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD



