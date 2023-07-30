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Кроуфорд тричі збивав з ніг Спенса та став новим абсолютним чемпіоном світу

30 липня 2023 08:09
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Агабекян Карен
редактор
Кроуфорд тричі збивав з ніг Спенса та став новим абсолютним чемпіоном світу
Теренс Кроуфорд після бою. Фото: twitter.com/TMobileArena
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В американському Лас-Вегасі пройшов поєдинок за абсолютне чемпіонство світу у напівсередній вазі. На рингу в головному поєдинку року в боксі зійшлися чемпіон WBC, WBA, IBF Еррол Спенс та володар поясу WBO Теренс Кроуфорд.

За підсумком поєдинку глядачі побачили дострокову перемогу Кроуфорда, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у світі боксу поєдинок Спенс — Кроуфорд протягом останніх п'яти років був одним із найочікуваніших.

Огляд поєдинку

Кроуфорд отримав перевагу, коли його до рингу вивів культовий американський репер "Емінем". Коли ж бій почався, Теренс віддав центр рингу і працював на контратаках. Спенс у першому раунді був цікавішим внаслідок більшої активності.

 

 

У другій трихвилинці Еррол знову працював агресивно, але неточно. Потім за 10 секунд до гонгу Теренс джебом відправив опонента на підлогу. З цього моменту розпочався односторонній поєдинок.

 

 

Еррол раз-по-раз наривався на потужні контрудари противника і не раз був у стані, близькому до падіння. У сьомому раунді Кроуфорд двічі відправив суперника на підлогу.

У восьмому раунді Кроуфорд переводив дух і все одно виглядав краще за суперника. Розв'язка трапилася о дев'ятій трихвилинці, коли Теренс своїм ударів ввів Спенса у стан гроггі, а під час добивання змусив рефері зупинити бій.

 

 

Відповідно до вердикту суддів, Теренс переміг Еррола технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Для непереможеного боксера з Омахи ця перемога стала 40-ю в кар'єрі та 31-ю достроковою. Спенс же вперше у кар'єрі програв.

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