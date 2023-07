Кроуфорд тричі збивав з ніг Спенса та став новим абсолютним чемпіоном світу

Теренс Кроуфорд після бою. Фото: twitter.com/TMobileArena

В американському Лас-Вегасі пройшов поєдинок за абсолютне чемпіонство світу у напівсередній вазі. На рингу в головному поєдинку року в боксі зійшлися чемпіон WBC, WBA, IBF Еррол Спенс та володар поясу WBO Теренс Кроуфорд.

За підсумком поєдинку глядачі побачили дострокову перемогу Кроуфорда, повідомляє портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що у світі боксу поєдинок Спенс — Кроуфорд протягом останніх п'яти років був одним із найочікуваніших.

Кроуфорд отримав перевагу, коли його до рингу вивів культовий американський репер "Емінем". Коли ж бій почався, Теренс віддав центр рингу і працював на контратаках. Спенс у першому раунді був цікавішим внаслідок більшої активності.

У другій трихвилинці Еррол знову працював агресивно, але неточно. Потім за 10 секунд до гонгу Теренс джебом відправив опонента на підлогу. З цього моменту розпочався односторонній поєдинок.

Еррол раз-по-раз наривався на потужні контрудари противника і не раз був у стані, близькому до падіння. У сьомому раунді Кроуфорд двічі відправив суперника на підлогу.

У восьмому раунді Кроуфорд переводив дух і все одно виглядав краще за суперника. Розв'язка трапилася о дев'ятій трихвилинці, коли Теренс своїм ударів ввів Спенса у стан гроггі, а під час добивання змусив рефері зупинити бій.

