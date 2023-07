Кроуфорд трижды сбивал с ног Спенса и стал новым абсолютным чемпионом мира

Теренс Кроуфорд после боя. Фото: twitter.com/TMobileArena

В американском Лас-Вегасе прошел поединок за абсолютное чемпионство мира в полусреднем весе. На ринге в главном поединке года в боксе сошлись чемпион WBC, WBA, IBF Эррол Спенс и обладатель пояса WBO Теренс Кроуфорд.

По итогу поединка зрители увидели досрочную победу Кроуфорда, сообщил портал Новини.LIVE.

Отметим, что в мире бокса поединок Спенс — Кроуфорд в течение последних пяти лет являлся одним из самых ожидаемых.

Кроуфорд получил преимущество, когда его к рингу вывел лично культовый американский рэпер "Эминем". Когда же бой начался, то Теренс отдал центр ринга и работал на контратаках. Спенс в первом раунде был интереснее за счет активности.

Во второй трехминутке Эррол снова работал агрессивно, но очень неточно. Затем за 10 секунд до гонга Теренс джебом отправил оппонента на настил. С этого момента начался односторонний поединок.

Эррол раз за разом нарывался на мощные удары противника и не единожды был потрясен. В седьмом раунде Кроуфорд дважды отправил соперника на настил.

В восьмом раунде Кроуфорд переводил дух и все равно выглядел лучше соперника. Развязка случилась в девятой трехминутке, когда Теренс своим ударов ввел Спенса в состояние грогги, а во время добивания вынудил рефери остановить бой.

The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD



The referee calls a stop to the fight in the 9th, as Terence Crawford defeats Errol Spence Jr to sit alone at the top of the division. #SpenceCrawford pic.twitter.com/b2yIkj8QAr