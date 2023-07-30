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Кроуфорд трижды сбивал с ног Спенса и стал новым абсолютным чемпионом мира

30 июля 2023 08:09
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Агабекян Карен
редактор
Кроуфорд трижды сбивал с ног Спенса и стал новым абсолютным чемпионом мира
Теренс Кроуфорд после боя. Фото: twitter.com/TMobileArena
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В американском Лас-Вегасе прошел поединок за абсолютное чемпионство мира в полусреднем весе. На ринге в главном поединке года в боксе сошлись чемпион WBC, WBA, IBF Эррол Спенс и обладатель пояса WBO Теренс Кроуфорд.

По итогу поединка зрители увидели досрочную победу Кроуфорда, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что в мире бокса поединок Спенс — Кроуфорд в течение последних пяти лет являлся одним из самых ожидаемых.

Обзор поединка

Кроуфорд получил преимущество, когда его к рингу вывел лично культовый американский рэпер "Эминем". Когда же бой начался, то Теренс отдал центр ринга и работал на контратаках. Спенс в первом раунде был интереснее за счет активности.

 

 

Во второй трехминутке Эррол снова работал агрессивно, но очень неточно. Затем за 10 секунд до гонга Теренс джебом отправил оппонента на настил. С этого момента начался односторонний поединок.

 

 

Эррол раз за разом нарывался на мощные удары противника и не единожды был потрясен. В седьмом раунде Кроуфорд дважды отправил соперника на настил.

В восьмом раунде Кроуфорд переводил дух и все равно выглядел лучше соперника. Развязка случилась в девятой трехминутке, когда Теренс своим ударов ввел Спенса в состояние грогги, а во время добивания вынудил рефери остановить бой.

 

 

Согласно с вердиктом судей, Теренс победил Эррола техническим нокаутом в девятом раунде.

Для непобежденного боксера из Омахи эта победа стала 40-й в карьере и 31-й досрочной. Спенс же впервые в карьере проиграл.

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