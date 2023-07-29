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Бурсак опроверг информацию, что он пьяным избил человека в Киеве

29 июля 2023 22:22
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бурсак опроверг информацию, что он пьяным избил человека в Киеве
Спортсмен утверждает, что это клевета. Фото: Facebook/Максим Бурсак
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В соцсетях распространилась информация, что известный украинский боксер Максим Бурсак, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел сзади к прохожему и одним ударом отправил его в нокаут. Но сам спортсмен и обладатель многих титулов опроверг эту информацию.

Об этом он сообщил в личном сообщении спортивному журналисту Новини.LIVE.

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На одном из телеграмм-каналов написали, что причина потасовки точно неизвестна, но скорее из-за внешнего вида прохожего. У пострадавшего сломана челюсть, нос и пробита голова. Сообщается, что, по словам очевидцев, такое происходит уже не впервые.

Также было опубликовано видео, но из него невозможно установить, действительно ли Максим Бурсак принимает участие в инциденте.

"Это был не я. Это клевета. Я чист", — ответил на вопрос в мессенджере боксер.

В ФБУ информацию не подтвердили, но и не опровергли

В Федерации бокса Украины тоже информацию о драке с участием Бурсака подтвердить не сумели. При этом там отметили, что отвечают за спортсменов-любителей, а не за профессионалов.

Добавим, что Максим Бурсак — обладатель титулов IBF Youth (2008-2009), интерконтинентального чемпиона WBO (2010-2012), чемпиона WBA Continental (2013) в среднем весе.

Напомним, российскую теннисистку депортировали из Чехии и не дали сыграть на турнире WTA.

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