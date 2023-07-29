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Бурсак спростував інформацію, що він побив людину в Києві напідпитку

29 липня 2023 22:22
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бурсак спростував інформацію, що він побив людину в Києві напідпитку
Спортсмен стверджує, що це наклеп. Фото: Facebook/Максим Бурсак
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У соцмережах поширилася інформація, що відомий український боксер Максим Бурсак нібито перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння підійшов ззаду до перехожого та одним ударом відправив його в нокаут. Але сам спортсмен та володар багатьох титулів спростував цю інформацію.

Про це він повідомив в особистому повідомлені спортивному журналісту Новини.LIVE.

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В одному з телеграм-каналів написали, що причина бійки точно невідома, але швидше всього через зовнішній вигляд перехожого. У постраждалого зламана щелепа, ніс і пробита голова. Повідомляється, що, за словами очевидців, таке відбувається вже не вперше.

Також було опубліковано відео, але з нього неможливо встановити, чи дійсно Максим Бурсак бере участь в інциденті.

"Це був не я. Це наклеп. Я чистий", — відповів на запитання в месенджері боксер.

У ФБУ інформацію не підтвердили, але й не спростували

У Федерації боксу України теж інформацію про бійку за участі Бурсака підтвердити не зуміли. При цьому там відзначили, що відповідають за спортсменів-любителів, а не за професіоналів.

Додамо, що Максим Бурсак — це володар титулів IBF Youth (2008-2009), інтерконтинентального чемпіона WBO (2010-2012), чемпіона WBA Continental (2013) в середній вазі.

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