Бурсак спростував інформацію, що він побив людину в Києві напідпитку
У соцмережах поширилася інформація, що відомий український боксер Максим Бурсак нібито перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння підійшов ззаду до перехожого та одним ударом відправив його в нокаут. Але сам спортсмен та володар багатьох титулів спростував цю інформацію.
Про це він повідомив в особистому повідомлені спортивному журналісту Новини.LIVE.
В одному з телеграм-каналів написали, що причина бійки точно невідома, але швидше всього через зовнішній вигляд перехожого. У постраждалого зламана щелепа, ніс і пробита голова. Повідомляється, що, за словами очевидців, таке відбувається вже не вперше.
Також було опубліковано відео, але з нього неможливо встановити, чи дійсно Максим Бурсак бере участь в інциденті.
"Це був не я. Це наклеп. Я чистий", — відповів на запитання в месенджері боксер.
У ФБУ інформацію не підтвердили, але й не спростували
У Федерації боксу України теж інформацію про бійку за участі Бурсака підтвердити не зуміли. При цьому там відзначили, що відповідають за спортсменів-любителів, а не за професіоналів.
Додамо, що Максим Бурсак — це володар титулів IBF Youth (2008-2009), інтерконтинентального чемпіона WBO (2010-2012), чемпіона WBA Continental (2013) в середній вазі.
Нагадаємо, російську тенісистку депортували з Чехії та не дали зіграти на турнірі WTA.
Циганков може переїхати до Італії: українець потрібен відомому клубу.
Тарас Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону.
Молодіжна збірна України з футболу здобула могутнього суперника.
Лідер "Шахтаря" пропустить початок сезону: у Судакова є великі проблеми.