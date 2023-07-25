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"Зрадника Ломаченка не має бути в Україні": юрист погрожує боксеру через УПЦ МП

25 липня 2023 12:29
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Агабекян Карен
редактор
"Зрадника Ломаченка не має бути в Україні": юрист погрожує боксеру через УПЦ МП
Ломаченко після поєдинку. Фото: instagram.com/lomus_official
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко знову потрапив у конфліктну ситуацію. Цього разу Василь привітав з призначенням Олексія Савіна митрополитом Одеським та Ізмаїльським від УПЦ МП.

Загравання з Московським патріархатом не сподобались українському юристу Олександру Лємєнову, який почав погрожувати боксеру.

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Зазначимо, що Ломаченко, як і його кум Олександр Усик, є парафіянином УПЦ МП.

Пост Ломаченка, який спровокував конфлікт. Фото: скріншот

Ломаченка хочуть бачити за ґратами

Лємєнов пообіцяв Ломаченку, що докладе сили, щоб йому місця в країні не було.

"Так ось, зраднику, ми прикладемо всі зусилля, щоб тобі в нашій країні місця не було. Ніколи. І мені байдуже, що ти, зраднику, олімпійський чемпіон і так далі.

Продовжуй вітати ФСБешних попів і так далі. Тут дітей гвалтують і вбивають, а ти "собачих" попів з призначеннями вітаєш. Я просто колись тобі хочу глянути в очі, хоча можливо це станеться вже в рамках твого перебування в будівлях, що підпорядковуються ДКВС", — написав юрист.

Зазначимо, раніше рух "Чесно" вніс Ломаченко до переліку зрадників України через публікацію проповіді митрополита Лонгіна з УПЦ МП, який звинуватив країну у війні проти церкви.

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