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"Предателя Ломаченко не должно быть в Украине": юрист угрожает боксеру из-за УПЦ МП

25 июля 2023 12:29
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Агабекян Карен
редактор
"Предателя Ломаченко не должно быть в Украине": юрист угрожает боксеру из-за УПЦ МП
Ломаченко после поединка. Фото: instagram.com/lomus_official
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко снова попал в конфликтную ситуацию. В этот раз Василий поздравил с назначением Алексея Савина митрополитом Одесским и Измаильским от УПЦ МП.

Заигрывание с Московским патриархатом не понравились украинскому юристу Александру Леменову, который начал угрожать боксеру.

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Отметим, что Ломаченко, как и его кум Александр Усик, является прихожанином УПЦ МП.

Пост Ломаченко, спровоцировавший конфликт. Фото: скриншот

Ломаченко хотят видеть за решеткой

Леменов пообещал Ломаченко, что приложит силы, чтобы ему места в стране не было.

"Так вот, предатель, мы приложим все усилия, чтобы тебе в нашей стране места не было. Никогда. И мне безразлично, что ты, предатель, олимпийский чемпион и так далее".

Продолжай приветствовать ФСБешных попов и так далее. Здесь детей насилуют и убивают, а ты "собачьих" попов с назначениями поздравляешь. Я просто когда-то тебе хочу взглянуть в глаза, хотя, возможно, это произойдет уже в рамках твоего пребывания в зданиях, подчиняющихся ГКВС", — написал юрист.

Отметим, ранее движение "Честно" внесло Ломаченко в перечень предателей Украины из-за публикации проповеди митрополита Лонгина из УПЦ МП, обвинившего страну в войне против церкви.

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