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Кучер подтвердил отравление 15 представителей "Днепр-1" перед игрой с "Панатинаикосом"

2 августа 2023 08:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кучер подтвердил отравление 15 представителей "Днепр-1" перед игрой с "Панатинаикосом"
Тренер уверен, что удаление сломало игру. Фото: СК "Днепр-1"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер прокомментировал ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Панатинаикосом", который завершился вничью 2:2 и его подопечные покинули Лигу чемпионов. Наставник подтвердил информацию, что 15 представителей команды, из них восемь футболистов отравились перед матчем в Афинах.

Об этом специалист рассказал на послематчевой пресс-конференции, передает портал Новини.LIVE.

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"У нас минувшей ночью отравились сразу восемь футболистов и семь работников клуба. Они не спали всю ночь. Некоторым было плохо в раздевалке, и они выходили на второй тайм. Кроме того, защитнику, которого мы заменили во втором тайме, тоже было плохо. Уже не мог играть дальше. Сегодня на поле было много отравившихся игроков", — рассказал Кучер.

Но тренер признал, что это противостояние днепряне проиграли в первом тайме первого матча, потому что второй тайм первой встречи и сегодняшний матч показали, что украинцы способны больше, и могут играть с такими командами.

"Сегодня мне ребята понравились, понравилось, как они играли. На предматчевой прессконференции я говорил, что мы сегодня должны показать, что мы — украинцы, и я считаю, что они сегодня это доказали. Они стоят того, чтобы называться украинцами. Они молодцы, я им очень благодарен за эту игру", — отметил Александр.

Кучер говорит, что красной карточки точно не было

При этом Кучер уверен, что именно момент с изъятием стал ключевым.

"Удаление Танчика? Это был основной эпизод, который сломал всю игру. То, что я увидел в этом моменте, – это желтая карточка 50 на 50, а красной там точно не было. А еще, знаете, нам в первом матче такой же 11 -метровый поставили, когда нам забили третий гол. Всегда что-то не в нашу пользу", — говорит тренер.

Днепр-1 продолжит выступление в Лиге Европы. В третьем квалификационном раунде команда Александра Кучера сыграет с пражской Славией.

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