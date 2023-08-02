Кучер підтвердив отруєння 15 представників "Дніпро-1" перед грою з "Панатінаїкосом"

Тренер впевнений, що вилучення зламало гру. Фото: СК "Дніпро-1"

Головний тренер СК "Дніпро-1" Олександр Кучер прокоментував матч-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з "Панатінаїкосом", який завершився внічию 2:2 та його підопічні залишили Лігу чемпіонів. Наставник підтвердив інформацію, що 15 представників команди, з них вісім футболістів, отруїлися перед матчем в Афінах.

Про це фахівець розповів на післяматчевій пресконференції, передає портал Новини.LIVE.

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"У нас минулої ночі отруїлися одразу вісім футболістів та семеро працівників клубу. Вони не спали всю ніч. Деяким було погано в роздягальні, і вони виходили на другий тайм. Крім того, захиснику, якого ми замінили у другому таймі, також було погано. Він уже не міг грати далі. Сьогодні на полі було багато гравців, що отруїлися", — розповів Кучер.

Але тренер визнав, що це протистояння дніпряни програли у першому таймі першого матчу, тому що другий тайм першої зустрічі та сьогоднішній матч показали, що українці здатні на більше, і можуть грати з такими командами.

"Сьогодні мені хлопці сподобалися, сподобалося, як вони грали. На передматчевій пресконференції я казав, що ми маємо сьогодні показати, що ми — українці, і я вважаю, що вони сьогодні це довели. Вони варті того, щоби називатися українцями. Вони молодці, я їм дуже вдячний за цю гру", — зазначив Олександр.

Кучер каже, що червоної картки точно не було

При цьому Кучер впевнений, що саме момент з вилученням став ключовим.

"Видалення Танчика? Це був основний епізод, який зламав усю гру. Те, що я побачив у цьому моменті, – це жовта картка 50 на 50, а червоної там точно не було. А ще, знаєте, нам у першому матчі такий самий 11-метровий поставили, коли нам забили третій гол. Завжди щось не на нашу користь", — каже тренер.

Дніпро-1 продовжить виступ у Лізі Європи. У третьому кваліфікаційному раунді команда Олександра Кучера зіграє із празькою Славією.

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