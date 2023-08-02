"Жирона" за Довбика заплатит небольшую сумму, но есть нюанс

Футболист "Днепра-1" Артём Довбык. Фото: "Днепр-1"

Продолжается история с трансфером форварда "Днепра-1" Артема Довбика в клуб из топового чемпионата. Пока известно, что украинская команда не получит 15 млн евро, которые хотела после подписания нового контракта с игроком.

Дело в том, что с реальным предложением у них на радаре есть только "Жирона", предлагающая деньги за часть прав на игрока. Об этом сообщил в Twitter журналист Нил Сола.

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Отметим, что испанцам в рамках этого трансфера нужно было договориться не только с "Днепром-1", но и с датским "Митьюландом", которому принадлежит 50% суммы выкупа игрока.

Не деньги, а "слезы" за такого форварда

По информации испанского источника, "Жирона" выкупит не 100% прав на Довбика, как ожидалось ранее, а всего 50+% прав.

Каталонский клуб в рамках этого трансфера потратит около 7 млн евро, которые отдаст "Днепру-1" и "Митьюланду". При этом источник не сообщает, в какой пропорции будут разделены деньги.

Ранее другой источник сообщал, что "Днепр-1" получит 6 млн евро, а "Митьюланд" 450 тысяч евро. С каждой командой "Жирона" договаривалась раздельно. Возможно, датчане сохранят за собой определенный процент от последующей продажи футболиста.

Напомним, Москва курировала дисквалификацию Харлан, — тренер сборной США.

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