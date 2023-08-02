"Жирона" за Довбика заплатить невелику суму, але є нюанс

Футболіст "Дніпра-1" Артем Довбик. Фото: "Дніпро-1"

Продовжується історія з трансфером форварда "Дніпра-1" Артема Довбика в клуб з топового чемпіонату. Наразі відомо, що українська команда не отримає 15 млн євро, які хотіла після підписання нового контракту з гравцем.

Справа в тому, що з реальною пропозицією в них на радарі є лише "Жирона", яка пропонує гроші за частину прав на гравця. Про це повідомив в Twitter журналіст Ніл Сола.

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Зазначимо, що іспанцям в межах цього трансферу потрібно було домовитись не лише з "Дніпром-1", а й с данським "Мідтьюландом", якому належить 50% від суми викупу гравця.

Не гроші, а "сльози" за такого форварда

За інформацією іспанського джерела, "Жирона" викупить не 100% прав на Довбика, як очікувалося раніше, а всього 50+% прав.

Каталонський клуб в рамках цього трансферу витратить близько 7 млн євро, які віддасть "Дніпру-1" та "Мідтьюланду". При цьому джерело не повідомляє в якій пропорції будуть поділені гроші.

Раніше інше джерело повідомляло, що "Дніпро-1" отримає 6 млн євро, а "Мідтьюланд" 450 тисяч євро. З кожною командою "Жирона" домовлялася окремо. Можливо, що данці збережуть за собою певний відсоток від наступного продажу футболіста.

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