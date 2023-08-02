В "Зарю" перешел бывший игрок чемпионата Италии

Петар Мичин. Фото: YouTube

Луганская "Заря" продолжает усиливать состав по просьбе нового главного тренера Нанада Лалатовича. Новый футболист хорошо знаком с его требованиями, ведь играл под его руководством.

Луганчане подписали опытного игрока, о котором просил Лалатович в интервью после поражения в первом туре УПЛ против "Руха".

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Новый игрок — креатура главного тренера

"Заря" объявила о подписании Петара Мичина, который подписал соглашение на один сезон.

Мичин является опытным 24-летним полузащитником, ранее выступавшим в европейских клубах, в числе которых итальянский "Удинезе".

В "Заре" надеются, что футболист благодаря своему опыту обогатит игру команды и поможет добиться успехов в будущем.

В прошлом сезоне Мичин в матчах за "Раднички" сделал один гол.

Также Мичин выступал за "Войводину", воспитанником которой является, "Црвену Звезду" Нови Сад, "Чукарички", "Напердак"и словацкий "Серед".

В "Удинезе" футболист сыграл всего в двух матчах за основную команду и в пяти за молодежку.

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