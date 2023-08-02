В "Зарю" перешел бывший игрок чемпионата Италии
Луганская "Заря" продолжает усиливать состав по просьбе нового главного тренера Нанада Лалатовича. Новый футболист хорошо знаком с его требованиями, ведь играл под его руководством.
Луганчане подписали опытного игрока, о котором просил Лалатович в интервью после поражения в первом туре УПЛ против "Руха".
В первом туре нового сезона Украинской премьер-лиги "Заря" на выезде неожиданно уступила "Руху". По словам главного тренера луганчан, команде не хватает опытных игроков.
Новый игрок — креатура главного тренера
"Заря" объявила о подписании Петара Мичина, который подписал соглашение на один сезон.
Мичин является опытным 24-летним полузащитником, ранее выступавшим в европейских клубах, в числе которых итальянский "Удинезе".
В "Заре" надеются, что футболист благодаря своему опыту обогатит игру команды и поможет добиться успехов в будущем.
В прошлом сезоне Мичин в матчах за "Раднички" сделал один гол.
Также Мичин выступал за "Войводину", воспитанником которой является, "Црвену Звезду" Нови Сад, "Чукарички", "Напердак"и словацкий "Серед".
В "Удинезе" футболист сыграл всего в двух матчах за основную команду и в пяти за молодежку.
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