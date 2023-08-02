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В "Зарю" перешел бывший игрок чемпионата Италии

2 августа 2023 21:39
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Агабекян Карен
редактор
В "Зарю" перешел бывший игрок чемпионата Италии
Петар Мичин. Фото: YouTube
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Луганская "Заря" продолжает усиливать состав по просьбе нового главного тренера Нанада Лалатовича. Новый футболист хорошо знаком с его требованиями, ведь играл под его руководством.

Луганчане подписали опытного игрока, о котором просил Лалатович в интервью после поражения в первом туре УПЛ против "Руха".

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В первом туре нового сезона Украинской премьер-лиги "Заря" на выезде неожиданно уступила "Руху". По словам главного тренера луганчан, команде не хватает опытных игроков.

Новый игрок — креатура главного тренера

"Заря" объявила о подписании Петара Мичина, который подписал соглашение на один сезон.

Мичин является опытным 24-летним полузащитником, ранее выступавшим в европейских клубах, в числе которых итальянский "Удинезе".

В "Заре" надеются, что футболист благодаря своему опыту обогатит игру команды и поможет добиться успехов в будущем.

В прошлом сезоне Мичин в матчах за "Раднички" сделал один гол.

Также Мичин выступал за "Войводину", воспитанником которой является, "Црвену Звезду" Нови Сад, "Чукарички", "Напердак"и словацкий "Серед".

В "Удинезе" футболист сыграл всего в двух матчах за основную команду и в пяти за молодежку.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

Андрей Лунин уйдет из "Реала" этим летом: клуб выставил ценник на футболиста.

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