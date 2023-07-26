Кейн може залишитися у "Тоттенгемі": кого підпише "Баварія"

Харрі Кейн у матчі проти "Ліона". Фото: REUTERS/Edgar Su

Англійський "Тоттенгем" наполягає, щоб Харрі Кейн повністю відпрацював контракт із клубом. "Баварія" може переключити увагу на іншого форварда.

У Мюнхені готові працювати над альтернативним варіантом посилення складу, повідомляє Bild.

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Керівництво "Тоттенгема" не збирається погоджуватися на пропозицію "Баварії" навіть у разі, якщо мюнхенці запропонують за Харрі Кейна 100 млн євро. В англійському клубі хочуть, щоб форвард повністю відпрацював контракт, що діє до наступного літа. Заради цього "шпори" згодні навіть безкоштовно відпустити свого лідера за рік.

Кого намагатиметься підписати "Баварія"?

Харрі Кейн поважає рішення "Тоттенгема" і не чинитиме тиску на клуб, щоб піти з команди цього літа. Це означає, що "Баварії" доведеться шукати іншого футболіста для посилення атакуючого потенціалу.

Рандаль Коло Муані святкує гол. Фото: instagram.com/r_kolomuani/

Мюнхенський клуб має резервний план на випадок, якщо не вдасться отримати Харрі Кейна. "Баварія" спробує домовитись із франкфуртським "Айнтрахтом" про перехід Рандаля Коло Муані.

Форвард збірної Франції забив за "Айнтрахт" 23 голи у 46 поєдинках у всіх турнірах. Франкфуртці хочуть отримати за Коло Муані 80 млн євро, але "Баварія" збирається торгуватися. Також на гравця претендує англійська "Манчестер Юнайтед".

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