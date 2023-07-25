"Манчестер Юнайтед" запросить зірку на позицію форварда

Ерік Тен Хаг під час матчу. Фото: Reuters/Lee Smith

Цього літа "Манчестер Юнайтед" підписав півзахисника Мейсона Маунта та воротаря Андре Онану, але робота над зміцненням складу продовжується. Клуб зосередився на пошуках результативного форварда.

Головний тренер "МЮ" Ерік Тен Хаг обирає із двох основних кандидатур, повідомляє Independent.

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Різкий відхід із "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду призвів до проблеми з результативністю. Оренда Ваута Вегхорста не змогла її вирішити. "Червоним дияволам" потрібен футболіст, який зможе забивати щонайменше 15 м'ячів щосезону. Тренерський штаб визначився із гравцями, за яких клуб боротиметься на трансферному ринку.

Кого хоче запросити "Манчестер Юнайтед"?

Основною трансферною метою "червоних дияволів" залишається перспективний талант "Аталанти" Расмус Хойлунд. Англійський клуб готовий запропонувати за нього 65 млн євро, але італійці все ще не ухвалили рішення про продаж гравця.

Альтернативою данцю вважається форвард збірної Франції Рандаль Коло Муані. Молодий футболіст налаштований змінити клуб цього літа, але "Айнтрахт" хоче заробити якнайбільше грошей на цьому трансфері. Було озвучено суму 80 млн євро, але "МЮ" намагається знизити ціну за гравця.

Рандаль Коло Муані у грі за "Айнтрахт". Фото: instagram.com/r_kolomuani/

Крім цього "Манчестер Юнайтед" цікавився Харрі Кейном та Кіліаном Мбаппе. На "Олд Траффорд" швидко дійшли висновку про недоцільність перегонів за цими гравцями.

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