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"Манчестер Юнайтед" пригласит звезду на позицию форварда

25 июля 2023 13:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" пригласит звезду на позицию форварда
Эрик Тен Хаг во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Этим летом "Манчестер Юнайтед" подписал полузащитника Мейсона Маунта и вратаря Андре Онану, но работа над укреплением состава продолжается. Клуб сосредоточился на поиске результативного форварда. 

Главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг выбирает из двух основных кандидатур, сообщает Independent

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Резкий уход из "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду привел к проблеме с результативностью. Аренда Ваута Вегхорста не смогла ее решить. "Красным дьяволам" необходим футболист, который сможет забивать как минимум 15 мячей каждый сезон. Тренерский штаб определился с игроками, за которых клуб будет бороться на трансферном рынке. 

Кого хочет пригласить "Манчестер Юнайтед"? 

Основной трансферной целью "красных дьяволов" остается многообещающий талант "Аталанты" Расмус Хойлунд. Английский клуб готов предложить за него 65 млн евро, но итальянцы все еще не приняли решения о продаже игрока. 

Альтернативой датчанину считается форвард сборной Франции Рандаль Коло Муани. Молодой футболист настроен сменить клуб этим летом, но "Айнтрахт" хочет заработать как можно больше денег на этом трансфере. Была озвучена сумма в 80 млн евро, но "МЮ" пытается снизить цену за игрока. 

Рандаль Коло Муани
Рандаль Коло Муани в игре за "Айнтрахт". Фото: instagram.com/r_kolomuani/

Помимо этого "Манчестер Юнайтед" интересовался Харри Кейном и Килианом Мбаппе. На "Олд Траффорд" быстро пришли к выводу о нецелесообразности гонки за этими игроками. 

Напомним, Виктор Цыганков поехал на просмотр в Манчестер. 

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