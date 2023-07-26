Кейн может остаться в "Тоттенхэме": кого подпишет "Бавария"

Харри Кейн в матче против "Лиона". Фото: REUTERS/Edgar Su

Английский "Тоттенхэм" настаивает, чтобы Харри Кейн полностью отработал контракт с клубом. "Бавария" может переключить внимание на другого форварда.

В Мюнхене готовы работать над альтернативным вариантом усиления состава, сообщает Bild.

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Руководство "Тоттенхэма" не собирается соглашаться на предложение "Баварии" даже в том случае, если мюнхенцы предложат за Харри Кейна 100 млн евро. В английском клубе хотят, чтобы форвард полностью отработал контракт, который действует до следующего лета. Ради этого "шпоры" согласны даже бесплатно отпустить своего лидера через год.

Кого попытается подписать "Бавария"?

Харри Кейн уважает решение "Тоттенхэма" и не станет оказывать давления на клуб, чтобы уйти из команды этим летом. Это означает, что "Баварии" придется искать другого футболиста для усиления атакующего потенциала.

Рандаль Коло Муани празднует гол. Фото: instagram.com/r_kolomuani/

У мюнхенского клуба есть резервный план на случай, если не получится заполучить Харри Кейна. "Бавария" попробует договориться с франкфуртским "Айнтрахтом" о переходе Рандаля Коло Муани.

Форвард сборной Франции забил за "Айнтрахт" 23 гола в 46 поединках во всех турнирах. Франкфуртцы хотят получить за Коло Муани 80 млн евро, но "Бавария" собирается торговаться. Также на игрока претендует английский "Манчестер Юнайтед".

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