Стало известно, сколько "Шахтеру" на самом деле предложили за Трубина

Анатолий Трубин может остаться в "Шахтере" еще на сезон. Фото: "Шахтер"

Сложная ситуация возникла с трансфером голкипера донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина. Появилась, угроза тому, что вратарь следующий сезон проведет на скамейке запасных в нынешнем клубе.

Предложенная миланским "Интером" сумма не удовлетворила руководство "горняков".

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Поэтому итальянский клуб вело переговоры лично с Трубиным, чтобы он еще год переждал в "Шахтере" и в следующий 2024-м перешел к ним на правах свободного агента.\

За Трубина много не дали

По информации журналиста Игоря Цыганыка, "Интер" вел переговоры с "Шахтером", но дали не столько денег, сколько ждали Сергей Палкин и Дарио Срна. Миланцы предложили 12 млн евро, что их окончательным предложеннием.

Негативным для "Шахтера" в переговорах стало отсутствие других предложений. Спекулировать на сумме трансфера не получилось.

Цыганык отметил, что у Трубина на текущий момент уже есть согласованный контракт с "Интером". Его пока не подписали, чтобы не нарушать правила УЕФА, но, согласно с ним, игрок летом 2024 года перейдет в Серию А.

Если "Шахтер" согласится на предложение "Интера", то Трубин перейдет уже этим летом. Если клуб не пойдет на уступки ,Анатолию придется провести сезон в клубе, где его посадят на скамейку запасных.

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