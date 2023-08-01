Стало відомо, скільки "Шахтарю" насправді запропонували за Трубіна
Складна ситуація виникла з трансфером голкіпера донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолія Трубіна. З'явилася загроза тому, що воротар наступний сезон проведе на лаві запасних в нинішньому клубі.
Запропонована міланським "Інтером" сума не задовольнила керівництво "гірників".
Тому італійський клуб вів переговори особисто з Трубіним, щоб він ще рік перечекав у "Шахтарі" й наступного 2024-го перейшов до них на правах вільного агента.
За Трубіна багато не дали
За інформацією журналіста Ігоря Циганика, "Інтер" вів переговори з "Шахтарем", але дали не стільки грошей, скільки чекали Сергій Палкін та Даріо Срна. Міланці запропонували 12 млн євро, що є остаточною пропозицією.
Негативним чинником для "Шахтаря" у перемовинах стала відсутність інших пропозицій. Спекулювати на сумі трансферу не вдалося.
Циганик зазначив, що Трубін на даний момент вже має погоджений контракт з "Інтером". Його поки що не підписали, щоб не порушувати правила УЄФА, але, згідно з ним, гравець влітку 2024 року перейде до Серії А.
Якщо "Шахтар" погодиться на пропозицію "Інтера", то Трубін переїде вже цього літа. Якщо клуб не піде на поступки, Анатолію доведеться провести сезон у клубі, де його посадять на лаву запасних.
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