"Шахтер" доигрался: Трубин бесплатно перейдет в европейский гранд

Анатолий Трубин в форме "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер" Донецк

Вероятно, что эпопея с переходом Анатолия Трубина в топ-клуб вскоре завершится. Как ни странно, проиграет "Шахтер".

Пока дончане называли "Интеру" огромный ценник за Трубина, итальянцы и голкипер договорились о безвозмездном трансфере, сообщило La Gazzetta dello Sport.

Читайте также:

У Трубина по контракту остался всего год контракта с "Шахтером", который он не планирует продлевать.

Трубин переедет в Серию А

По информации источника, руководство миланского "Интера" устало договариваться с "Шахтером", выставившим существенно завышенный ценник на 21-летнего голкипера. Дончане не сделали сноску на год контракта и манеру игры талантливого стража ворот, который в большинстве случаев отбивает мяч перед собой. По имеющейся в СМИ информации, "горняки" просили за Трубина от 18 до 30 млн евро. Со стороны миланцев разные источники подтверждали сумму в 10 млн евро.

Поэтому руководство "Интера" достигло устной договоренности с Трубиным и его представителями по поводу того, чтобы вратарь летом 2024 года перешел к ним в статусе свободного агента.

Этим летом "Интер" подпишет контракт с опытным вратарем "Баварии" Яном Зоммером, который на следующий сезон будет основным.

Отметим, что в прошлом сезоне Трубин в 38 матчах за "Шахтер" пропустил 40 мячей и провел 14 сухих матчей.

Напомним, российскую теннисистку депортировали из Чехии и не дали сыграть на турнире WTA.

Цыганков может переехать в Италию: украинец нужен известному клубу.

Тарас Степаненко уйдет из "Шахтера": игрок получил предложение из-за границы.

Молодежная сборная Украины по футболу добыла в борьбе мощного соперника.

Лидер "Шахтера" упустит начало сезона: у Судакова есть большие проблемы.