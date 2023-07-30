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"Шахтер" доигрался: Трубин бесплатно перейдет в европейский гранд

30 июля 2023 10:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" доигрался: Трубин бесплатно перейдет в европейский гранд
Анатолий Трубин в форме "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер" Донецк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вероятно, что эпопея с переходом Анатолия Трубина в топ-клуб вскоре завершится. Как ни странно, проиграет "Шахтер".

Пока дончане называли "Интеру" огромный ценник за Трубина, итальянцы и голкипер договорились о безвозмездном трансфере, сообщило La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, руководство миланского "Интера" устало договариваться с "Шахтером", выставившим существенно завышенный ценник на 21-летнего голкипера. Дончане не сделали сноску на год контракта и манеру игры талантливого стража ворот, который в большинстве случаев отбивает мяч перед собой. По имеющейся в СМИ информации, "горняки" просили за Трубина от 18 до 30 млн евро. Со стороны миланцев разные источники подтверждали сумму в 10 млн евро.

Поэтому руководство "Интера" достигло устной договоренности с Трубиным и его представителями по поводу того, чтобы вратарь летом 2024 года перешел к ним в статусе свободного агента.

Этим летом "Интер" подпишет контракт с опытным вратарем "Баварии" Яном Зоммером, который на следующий сезон будет основным.

Отметим, что в прошлом сезоне Трубин в 38 матчах за "Шахтер" пропустил 40 мячей и провел 14 сухих матчей.

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