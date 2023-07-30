"Шахтар" догрався: Трубін безплатно перейде до європейського гранда

Анатолій Трубін у формі "Шахтаря". Фото: ФК "Шахтар" Донецьк

Ймовірно, що епопея з переходом Анатолія Трубіна в топклуб невдовзі завершиться. Як не дивно, програє "Шахтар".

Поки донеччани називали "Інтеру" величезний цінник за Трубіна, італійці та голкіпер домовились про безоплатний трансфер, повідомило La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією джерела, керівництво міланського "Інтера" втомилося домовлятися із "Шахтарем", який виставив суттєво завищений цінник на 21-річного голкіпера. Донеччани не зробили зноску на рік контракту та манеру гри талановитого вартового воріт, який у більшості випадків відбиває м'яч перед собою. За інформацією, яка була в ЗМІ, "гірники" просили за Трубіна від 18 до 30 млн євро. З боку міланців різні джерела підтверджували суму в 10 млн євро.

Тому керівництво "Інтера" досягло усної домовленості з Трубіним та його представниками щодо того, щоб воротар влітку 2024 року перейшов до них у статусі вільного агента.

Цього літа "Інтер" підпише контракт з досвідченим воротарем "Баварії" Яном Зоммером, який на наступний сезон буде основним.

Зазначимо, що минулого сезону Трубів у 38 матчах за "Шахтар" пропустив 40 м’ячів та провів 14 сухих матчів.

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