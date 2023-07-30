Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Шахтар" догрався: Трубін безплатно перейде до європейського гранда arrow

"Шахтар" догрався: Трубін безплатно перейде до європейського гранда

30 липня 2023 10:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" догрався: Трубін безплатно перейде до європейського гранда
Анатолій Трубін у формі "Шахтаря". Фото: ФК "Шахтар" Донецьк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ймовірно, що епопея з переходом Анатолія Трубіна в топклуб невдовзі завершиться. Як не дивно, програє "Шахтар".

Поки донеччани називали "Інтеру" величезний цінник за Трубіна, італійці та голкіпер домовились про безоплатний трансфер, повідомило La Gazzetta dello Sport.

Читайте також:

У Трубіна за контрактом залишився всього рік контракту з "Шахтарем", який він не планує продовжувати.

Трубін переїде в Серію А

За інформацією джерела, керівництво міланського "Інтера" втомилося домовлятися із "Шахтарем", який виставив суттєво завищений цінник на 21-річного голкіпера. Донеччани не зробили зноску на рік контракту та манеру гри талановитого вартового воріт, який у більшості випадків відбиває м'яч перед собою. За інформацією, яка була в ЗМІ, "гірники" просили за Трубіна від 18 до 30 млн євро. З боку міланців різні джерела підтверджували суму в 10 млн євро.

Тому керівництво "Інтера" досягло усної домовленості з Трубіним та його представниками щодо того, щоб воротар влітку 2024 року перейшов до них у статусі вільного агента.

Цього літа "Інтер" підпише контракт з досвідченим воротарем "Баварії" Яном Зоммером, який на наступний сезон буде основним.

Зазначимо, що минулого сезону Трубів у 38 матчах за "Шахтар" пропустив 40 м’ячів та провів 14 сухих матчів.

Нагадаємо, російську тенісистку депортували з Чехії та не дали зіграти на турнірі WTA.

Циганков може переїхати до Італії: українець потрібен відомому клубу.

Тарас Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону.

Молодіжна збірна України з футболу виборола потужного суперника.

Лідер "Шахтаря" упустить початок сезону: у Судакова є великі проблеми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз