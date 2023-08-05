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Кейн та "Баварія": кінець драматичного трансферного серіалу

5 серпня 2023 10:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кейн та "Баварія": кінець драматичного трансферного серіалу
Дедлайн вичерпано, але є ще остання пропозиція. Фото: Twitter/HarryKane
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Епопея з переходом лідера збірної Англії Гаррі Кейна з "Тоттенхему" до "Баварії" виходить на фінішну пряму. Німці подали остаточну заявку на придбання нападника у лондонців. 

Про це пише видання Sky Sports, передає портал Новини.LIVE.

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Англійські журналісти повідомляють, що у Гаррі Кейна залишився рік за контрактом з "Тоттенхемом", і наступного літа він може піти безкоштовно. Водночас "Шпори" цікавляться форвардом "Порту" Мехді Таремі за інформацією Sky Italy.

В цей час чемпіони Німеччини готові рухатися далі і дивитися на інші цілі, якщо "Тоттенхем" буде тягнути із відповіддю. Остаточна пропозиція "Баварії" щодо 30-річного гравця становить майже 104 мільйони євро (86,24 мільйона фунтів стерлінгів) із включеними доповненнями, повідомляє Sky у Німеччині.

Нагадаємо ще в п’ятницю "баварці" встановили лондонцям дедлайн на добу, але після цього вирішили поліпшити пропозицію та тепер натякають, що це остання можливість заробити на ветерані.

Рішарлісон гратиме на позиції Кейна

Кейн хоче, щоб його майбутнє було вирішено до першої гри "Тоттенхема" в Прем'єр-лізі нового сезону в Брентфорді в неділю, 13 серпня.

У разі якщо Гаррі таки піде, англійці не будуть шукати йому заміну. Основним центрфорвардом команди Анге Постекоглу стане бразилець Рішарлісон, який перебрався до клубу минулого літа з "Евертона" за 58 млн євро. Минулої кампанії 26-річний футболіст відзначився тричі в 35 матчах у всіх турнірах.

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