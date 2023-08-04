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"Барселона" за Дембеле отримає половину суми та просила футболіста подарувати їм іншу частину

4 серпня 2023 07:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Барселона" за Дембеле отримає половину суми та просила футболіста подарувати їм іншу частину
Усман Дембел. Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Барселона" не просто була "посоромлена" після трансферу Усмана Дембеле до "ПСЖ". Клуб ще й отримає частину від суми трансферу гравця.

Половину від суми отримає гравець, повідомив Som I Serem FCB.

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Раніше "ПСЖ" заплатив за Дембеле 50 млн. євро клаусули в останній день, коли це було можливо. Вже наступного дня сума обов'язкового викупу мала зрости до 100 млн євро.

"Барса" отримала лише 25% від того, що могла

Згідно з контрактом половина від суми трансферу (25 млн євро) дістануться футболісту та його агенту.

За інформацією джерела, Барселона попросила Дембеле подарувати клубу 50% своєї клаусули. Своє прохання мотивували тим, що гравець пішов за кілька днів до початку чемпіонату, коли клуб не встиг знайти заміну.

Агент гравця Мусса Сіссоко відмовив каталонцям, зазначивши, що ні він, ні Дембеле не дадуть клубу жодного євро.

Зазначимо, що формально Дембеле вже є гравцем "ПСЖ", оскільки клуб викупив контракт із ним. При цьому з гравцем повинні обговорити умови п'ятирічного контракту і офіційно оголосити про трансфер.

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