Свитолина победила Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Вашингтоне

Элина в восьмой раз переиграла первую ракетку России. Фото: Reuters/Geoff Burke

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в восьмой раз обыграла лучшую теннисистку России Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне с призовым фондом $780 000. В этом сезоне украинка также победила Касаткину в четвертом круге Ролан Гаррос.

Подробности матча и комментарии Свитолиной в материале Новини.LIVE.

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Это была восьмая встреча Касаткиной и Свитолиной в карьере. Все предыдущие матчи также выиграла 28-летняя одесситка.

Матч против Касаткина длился немного 1 час 37 минут. Украинка не потеряла ни одной своей подачи и выиграла матч с одинаковым счетом в каждом сете дважды по 6:2.

Элина благодаря своей реакции возвращала практически нереальные мячи. Фото: Reuters/Geoff Burke

"Всегда, когда я играю с Дарьей, пытаюсь бороться. Она тяжелая соперница, потому каждый раз пытаюсь перебить еще один мяч через сетку, самой диктовать игру. Очень рада, что я выиграла сегодняшний матч, особенно при такой жаркой погоде", — говорит украинка.

Водный баланс и дыхание

Соперница совершала хотя бы по одной двойной ошибке в каждом гейме. Элина благодаря своей реакции возвращала практически нереальные мячи. В конце первого сета, отыграв тройной брейк, она повела в счете 1:0.

A strong showing from @ElinaSvitolina 💪



Это через четвертифинал с 6-2, 6-2 win over Kasatkina. #MubadalaCitiOpen pic.twitter.com/JxwB93VYfF — wta (@WTA) August 2, 2023

Вторая партия стала настоящим бенефисом Свитолиной. 28-летняя одесситка свободно и уверенно действовала на задней линии, не позволяя Дарье ничего сделать в атаке. Только при счете 4:1 Касаткина могла сделать первый брейк, но сверхдлинный гейм все равно завершился в пользу украинки.

"Как мне удалось адаптироваться к условиям с учетом предыдущего ночного матча? Что ж, во-первых, нужно поддерживать водяной баланс. Да, пить воду, не спешить между розыгрышами, дышать, пытаться остыть насколько это возможно. Это однозначно сложные условия, поэтому нужно не спешить и концентрироваться на том розыгрыше, который играешь сейчас", — добавила Элина.

На турнире в Вашингтоне Свитолина стартовала с победы над другой "нейтральной" теннисисткой, Викторией Азаренкой из Беларуси.

Свитолина выиграла свой 15-й матч на уровне WTA в этом сезоне и в пятый раз обыграла соперницу из топ-20.

В третьем раунде соревнований в Вашингтоне Элина Свитолина сыграет против победительницы американского дерби Джессика Пегула — Пейтон Стирнс.

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