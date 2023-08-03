Світоліна перемогла Касаткіну та вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Вашингтоні

Еліна ввосьме переграла першу ракетку Росії. Фото: Reuters/Geoff Burke

Перша ракетка України Еліна Світоліна восьмий раз обіграла найкращу тенісистку Росії Дар'ю Касаткіну та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні із призовим фондом $780 000. Цього сезону українка також перемогла Касаткіну в четвертому колі Ролан Гаррос.

Подробиці матчу та коментарі Світоліної в матеріалі Новини.LIVE.

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Це була восьма зустріч Касаткіної та Світоліної у кар’єрі. Усі попередні матчі також виграла 28-річна одеситка.

Матч проти Касаткіна тривав трохи 1 годину 37 хвилин. Українка не втратила жодної своєї подачі і виграла матч з однаковим рахунком у кожному сеті — двічі по 6:2.

Еліна завдяки своїй реакції повертала практично нереальні м'ячі. Фото: Reuters/Geoff Burke

"Завжди, коли я граю з Дар'єю, намагаюся боротися. Вона важка суперниця, тому щоразу намагаюся перебити ще один м'яч через сітку, самій диктувати гру. Дуже рада, що я виграла сьогоднішній матч, особливо за такої спекотної погоди", — каже українка.

Водяний баланс та дихання

Суперниця робила хоча б по одній подвійній помилці у кожному геймі. Еліна завдяки своїй реакції повертала практично нереальні м'ячі. Наприкінці першого сета, відігравши потрійний брейк, вона повела у рахунку 1:0.

A strong showing from @ElinaSvitolina 💪



She's through to the quarterfinals with a 6-2, 6-2 win over Kasatkina.#MubadalaCitiOpen pic.twitter.com/JxwB93VYfF — wta (@WTA) August 2, 2023

Друга партія стала справжнім бенефісом Світоліної. 28-річна одеситка вільно та впевнено діяла на задній лінії, не дозволяючи Дар'ї нічого зробити в атаці. Лише за рахунку 4:1 Касаткіна могла зробити перший брейк, але наддовгий гейм усе одно завершився на користь українки.

"Як мені вдалося адаптуватися до умов з огляду на попередній нічний матч? Що ж, по-перше, треба підтримувати водяний баланс. Так, пити воду, не поспішати між розіграшами, дихати, намагатися охолонути наскільки це можливо. Це однозначно складні умови, тому треба не поспішати та концентруватися на тому розіграші, який граєш зараз", — додала Еліна.

На турнірі у Вашингтоні Світоліна стартувала з перемоги над іншою "нейтральною" тенісисткою, Вікторією Азарєнка з Білорусі.

Світоліна виграла свій 15-й матч на рівні WTA цього сезону і вп'яте обіграла суперницю з топ-20.

У третьому раунді змагань у Вашингтоні Еліна Світоліна зіграє проти переможниці американського дербі Джесіка Пегула — Пейтон Стірнс.

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