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Світоліна з перемоги над білорускою Азаренко стартувала у Вашингтоні

1 серпня 2023 06:39
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Агабекян Карен
редактор
Світоліна з перемоги над білорускою Азаренко стартувала у Вашингтоні
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Вашингтоні для 27-ї ракетки світу Еліни Світоліної розпочався турнір у Вашингтоні. Суперницею одеситки стала добре знайома їй білоруска Вікторія Азаренко.

Цього разу перемогла українка, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Азаренко вперше виступала після "Вімблдону", де вилетіла за 1/8 від Світоліної. Тож для Вікторії це був другий поспіль матч із українкою.

Еліна Світоліна (Україна) — Вікторія Азаренко (Білорусь) — 7:6, 6:4

До матчу букмекери віддавали невелику перевагу Азаренко, що безпосередньо мотивувало українку.

Матч тривав 1 годину 48 хвилин, протягом яких одеситка зробила чотири ейси і припустилася п'яти подвійних помилок. При цьому Еліна реалізувала дев'ять із одинадцяти брейк-пойнтів.

У 19-ї ракетки світу з Білорусі був лише один ейс, шість подвійних помилок і вісім із десяти реалізованих брейків.

Зазначимо, що до 2023 року Світоліна не перемагала Азаренка, якій раніше п'ять разів програвала. Наразі рахунок особистого протистояння 2:5 на користь білоруски.

У другому колі Світоліна зіграє проти представниці Росії Дар'ї Касаткіної. Дівчата цього року зустрічалися на Відкритому чемпіонаті Франції, де в двох сетах перемогла Еліна. Усього вони провели сім матчів один з одним і у кожному перемогла українка. Додамо, що Касаткіна виступає проти війни в Україні та проти режиму Володимира Путіна.

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