Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Свитолина с победы над беларуской Азаренко стартовала в Вашингтоне arrow

Свитолина с победы над беларуской Азаренко стартовала в Вашингтоне

1 августа 2023 06:39
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Свитолина с победы над беларуской Азаренко стартовала в Вашингтоне
Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Вашингтоне для 27-й ракетки мира Элины Свитолиной началася турнир в Вашингтоне. Соперницей одесситки стала хорошо знакомая ей белоруска Виктория Азаренко.

На этот раз победила украинка, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что Азаренко впервые выступала после "Уимблдона", где вылетела в 1/8 от Свитолиной. Поэтому для Виктории это был второй подряд матч с украинкой.

Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 7:6, 6:4

До матча букмекеры отдавали небольшое преимущество Азаренко, что непосредственно мотивировало украинку.

Матч длился 1 час 48 минут, в течение которых одесситка сделала четыре эйса и допустила пять двойных ошибок. При этом Элина реализовала девять из одиннадцати брейк-пойнтов.

У 19-й ракетки мира из Беларуси был всего один эйс, шесть двойных ошибок и восемь из десяти реализованных брейков.

Отметим, что до 2023 года Свитолина не побеждала Азаренко, которой ранее пять раз проигрывала. Сейчас счет личного противостояния 2:5 в пользу белоруски.

Во втором круге Свитолина сыграет против представительницы России Дарьи Касаткиной. Девушки в этом году встречались на Открытом чемпионате Франции и в двух сетах победила Элина. Всего они провели семь матчей друг с другом и в каждом победила украинка. Добавим, что Касаткина выступает против войны в Украине и против режима Владимира Путина.

Напомним, Москва курировала дисквалификацию Харлан, тренер сборной США.

Артем Довбик на этой неделе станет игроком испанского клуба: все стороны договорились.

"ПСЖ" сегодня подпишет звезду "Барселоны".

Победы "Черноморца", "Динамо" и "Александрии": воскресенье в УПЛ.

"Шахтер" договорился о возвращении 36-летнего своего бывшего центрального защитника Дмитрия Чигринского.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз