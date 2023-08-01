Свитолина с победы над беларуской Азаренко стартовала в Вашингтоне

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В Вашингтоне для 27-й ракетки мира Элины Свитолиной началася турнир в Вашингтоне. Соперницей одесситки стала хорошо знакомая ей белоруска Виктория Азаренко.

На этот раз победила украинка, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Азаренко впервые выступала после "Уимблдона", где вылетела в 1/8 от Свитолиной. Поэтому для Виктории это был второй подряд матч с украинкой.

Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 7:6, 6:4

До матча букмекеры отдавали небольшое преимущество Азаренко, что непосредственно мотивировало украинку.

Матч длился 1 час 48 минут, в течение которых одесситка сделала четыре эйса и допустила пять двойных ошибок. При этом Элина реализовала девять из одиннадцати брейк-пойнтов.

У 19-й ракетки мира из Беларуси был всего один эйс, шесть двойных ошибок и восемь из десяти реализованных брейков.

Отметим, что до 2023 года Свитолина не побеждала Азаренко, которой ранее пять раз проигрывала. Сейчас счет личного противостояния 2:5 в пользу белоруски.

Во втором круге Свитолина сыграет против представительницы России Дарьи Касаткиной. Девушки в этом году встречались на Открытом чемпионате Франции и в двух сетах победила Элина. Всего они провели семь матчей друг с другом и в каждом победила украинка. Добавим, что Касаткина выступает против войны в Украине и против режима Владимира Путина.

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