Звезды спорта, блогеры, жены футболистов и боец UFC: кто поздравил Зинченко и Седан
У супружеской пары футболиста лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко и украинской журналистки Влады Седан родился второй ребенок. Случилось это 2 августа.
Интересно, что поздравляли супругов с этим событием многие, среди которых есть и известные личности как из мира спорта, так и общественной жизни. Портал Новини.LIVE решил показать, кто из известных персон публично обратился к счастливым родителям.
Отметим, что на футбольном поле Зинченко пока не играет из-за травмы, полученной в конце прошлого сезона и мешающей ему играть до сих пор.
Кто же поздравил счастливых родителей
Среди нынешних и бывших партнеров по команде Александра и Владу поздравили Бернарду Силву, Гранит Джака, Мохаммед Эльнени. Вероятно, это не весь список, поскольку такие друзья украинца как Габриэль Жезус, Кайл Уокер и Илкай Гюндоган могли прислать Александру личное сообщение.
Поздравления Владе поступили от коллег по статусу — жены Андрея Пятова и Руслана Малиновского отметились в комментариях.
Также Александра поздравил российский боец UFC Мохаммед Мокаев, который выступает под флагом Великобритании и по религиозным вопросам попросил из титров убрать любое упоминание о России, оставив лишь название республики Дагестан.
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