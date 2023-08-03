Звезды спорта, блогеры, жены футболистов и боец UFC: кто поздравил Зинченко и Седан

Зинченко с новорожденной дочерью. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

У супружеской пары футболиста лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко и украинской журналистки Влады Седан родился второй ребенок. Случилось это 2 августа.

Интересно, что поздравляли супругов с этим событием многие, среди которых есть и известные личности как из мира спорта, так и общественной жизни. Портал Новини.LIVE решил показать, кто из известных персон публично обратился к счастливым родителям.

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Отметим, что на футбольном поле Зинченко пока не играет из-за травмы, полученной в конце прошлого сезона и мешающей ему играть до сих пор.

Александр и Влада с ребенком. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Кто же поздравил счастливых родителей

Среди нынешних и бывших партнеров по команде Александра и Владу поздравили Бернарду Силву, Гранит Джака, Мохаммед Эльнени. Вероятно, это не весь список, поскольку такие друзья украинца как Габриэль Жезус, Кайл Уокер и Илкай Гюндоган могли прислать Александру личное сообщение.

Поздравления Владе поступили от коллег по статусу — жены Андрея Пятова и Руслана Малиновского отметились в комментариях.

Также Александра поздравил российский боец UFC Мохаммед Мокаев, который выступает под флагом Великобритании и по религиозным вопросам попросил из титров убрать любое упоминание о России, оставив лишь название республики Дагестан.

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