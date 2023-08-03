Зірки спорту, блогери, дружини футболістів та боєць UFC: хто привітав Зінченка та Седан

Зінченко з новонародженою донькою. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

У подружжя футболіста лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка та української журналістки Влади Седан народилася друга дитина. Сталося це 2 серпня.

Цікаво, що привітало подружжя з цією подією багато людей, серед яких є й відомі особистості як зі світу спорту, так й суспільного життя. Портал Новини.LIVE вирішив показати, хто з відомих персон публічно звернувся до щасливих батьків.

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Зазначимо, що на футбольному полі Зінченко наразі не грає через травму, яку отримав наприкінці минулого сезону й заважає йому грати до цього часу.

Хто ж привітав щасливих батьків

Серед нинішніх та колишніх партнерів по команді Олександра та Владу привітали Бернарду Сілва, Граніт Джака, Мохаммед Ельнені. Ймовірно, що це не весь список, оскільки такі друзі українця як Габріель Жезус, Кайл Уокер та Ілкай Гюндоган могли надіслати Олександру особисте повідомлення.

Вітання Владі надійшли від колег по статусу — це дружини Андрія Пятова та Руслана Маліновського відзначились в коментарях.

Також Олександра привітав російський боєць UFC Мохаммед Мокаєв, який наразі виступає під прапором Великої Британії та через релігійні питання попросив з титрів прибрати будь-яку згадку про Росію, залишивши лише назву республіки Дагестан.

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