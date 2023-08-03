Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Зірки спорту, блогери, дружини футболістів та боєць UFC: хто привітав Зінченка та Седан arrow

Зірки спорту, блогери, дружини футболістів та боєць UFC: хто привітав Зінченка та Седан

3 серпня 2023 08:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зірки спорту, блогери, дружини футболістів та боєць UFC: хто привітав Зінченка та Седан
Зінченко з новонародженою донькою. Фото: instagram.com/v.lada_sedan
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У подружжя футболіста лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка та української журналістки Влади Седан народилася друга дитина. Сталося це 2 серпня.

Цікаво, що привітало подружжя з цією подією багато людей, серед яких є й відомі особистості як зі світу спорту, так й суспільного життя. Портал Новини.LIVE вирішив показати, хто з відомих персон публічно звернувся до щасливих батьків.

Читайте також:

Зазначимо, що на футбольному полі Зінченко наразі не грає через травму, яку отримав наприкінці минулого сезону й заважає йому грати до цього часу.

Хто ж привітав щасливих батьків

Серед нинішніх та колишніх партнерів по команді Олександра та Владу привітали Бернарду Сілва, Граніт Джака, Мохаммед Ельнені. Ймовірно, що це не весь список, оскільки такі друзі українця як Габріель Жезус, Кайл Уокер та Ілкай Гюндоган могли надіслати Олександру особисте повідомлення.

Вітання Владі надійшли від колег по статусу — це дружини Андрія Пятова та Руслана Маліновського відзначились в коментарях.

Також Олександра привітав російський боєць UFC Мохаммед Мокаєв, який наразі виступає під прапором Великої Британії та через релігійні питання попросив з титрів прибрати будь-яку згадку про Росію, залишивши лише назву республіки Дагестан.

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

Андрій Лунін піде з "Реала" цього літа: клуб виставив цінник на футболіста.

Кучер підтвердив отруєння 15 представників "Дніпра-1" перед грою з "Панатінаїкосом".

"Інтер" відмовить Трубіну: італійці хочуть купити іншого українського воротаря.

"Жирона" за Довбика заплатить невелику суму, але є нюанс.

У "Зорю" перейшов ексгравець чемпіонату Італії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

У приватній школі Ірпеня побили третьокласника, коли поруч стояла вчителька: інтерв'ю з мамою дитини

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз