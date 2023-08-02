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"Інтер" відмовить Трубіну: італійці хочуть купити іншого українського воротаря

2 серпня 2023 12:41
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Агабекян Карен
редактор
"Інтер" відмовить Трубіну: італійці хочуть купити іншого українського воротаря
Трубін та Лунін у розташуванні збірної України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Історія з переходом голкіпера донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолія Трубіна до міланського "Інтера" отримала новий розвиток. Клуб може взагалі відмовитися від воротаря.

Причиною цього став інший голкіпер збірної України, повідомляє InterLive.it.

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Раніше повідомлялося, що між "Інтером" та Трубіним вже існує контракт, який українець підпише влітку 2024 року, коли стане вільним агентом.

Анатолій Трубін на тренуванні збірної. Фото: УАФ

Усьому може перешкодити "Реал"

"Інтер" може відмовитися від Трубіна через непомірне бажання мадридського "Реала" продати свого другого голкіпера Андрія Луніна. Українець вирішив доопрацювати контракт до літа 2024 року та піти вільним агентом, але в Іспанії не хочуть відпускати воротаря безплатно.

Раніше повідомлялося, що на Луніна повісили цінник 8 млн євро. Однак італійські джерела повідомили, що міланці можуть оформити перехід гравця за 3-4 млн євро.

Зазначимо, що "Інтер" хотів купити Луніна ще 2018-го року у "Зорі", але тоді їх випередив "Реал".

Зазначимо, що також інтерес до Луніна має португальська "Бенфіка", але там вже є хороший воротар. В "Інтері" вакансія основного голкіпера зараз вакантна.

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