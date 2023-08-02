"Интер" откажет Трубину: итальянцы хотят купить другого украинского вратаря

Трубин и Лунин в расположении сборной Украины. Фото: УАФ

История с переходом голкипера донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина в миланский "Интер" получила новое развитие. Клуб может и вовсе отказаться от вратаря.

Причиной тому стал другой голкипер сборной Украины, сообщает InterLive.it.

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Ранее сообщалось, что между "Интером" и Трубиным уже существует контракт, который украинец подпишет летом 2024 года, когда станет свободным агентом.

Анатолий Трубин на тренировке сборной. Фото: УАФ

Всему может помешать "Реал"

"Интер" может отказаться от Трубина из-за непомерного желания мадридского "Реала" продать своего второго голкипера Андрея Лунина. Украинец решил доработать контракт до лета 2024 года и уйти свободным агентом, но в Испании не хотят отпускать вратаря бесплатно.

Ранее сообщалось, что на Лунина повесили ценник в 8 млн евро. Однако, итальянские источники сообщили, что миланцы могут оформить переход игрока за 3-4 млн евро.

Отметим, что "Интер" хотел купить Лунина еще в 2018-м году у "Зари", но тогда их опередил "Реал".

Отметим, что также интерес к Лунину есть у португальской "Бенфики", но там уже есть хороший вратарь. В "Интере" вакансия основного голкипера сейчас вакантна.

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