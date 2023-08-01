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"ПСЖ" приготовил для звезды "Барселоны" "сумасшедшую" зарплату: его купили со скандалом

1 августа 2023 19:05
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Агабекян Карен
редактор
"ПСЖ" приготовил для звезды "Барселоны" "сумасшедшую" зарплату: его купили со скандалом
Усман Дембеле. Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французский "ПСЖ" уже выкупил игрока "Барселоны" Усмана Дембеле. В настоящее время идет обсуждение условий личного контракта.

Об этом сообщил журналист Мухаммед Баффс в Twitter.

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Дембеле получит "космическую" зарплату

Источник сообщил, что стороны договорились о контракте до лета 2028 года и зарплате, которая составит около 16 млн евро в год.

Отметим, что 31 июля "ПСЖ" активировала клаусулу Дембеле в размере 50 млн евро. Интересно, что сделай они это после 1 августа, то обязательная сумма выкупа составляла бы 100 млн евро.

Из-за этой уловки президент "Барселоны" Жоан Лапорта объявил "ПСЖ" войну. Но пока неизвестно, что он имел в виду.

Отметим, что Усман со скандалом перешел в 2017 году из "Боруссии" Дортмунд в "Барселону" за 135 млн. евро. Немецкий клуб не хотел продавать его, но футболист просто отказался возвращаться в команду.

За "Барселону" Дембеле провел 185 матчей, забил 40 мячей и отдал 43 ассиста. Но футболист так и не смог стать звездой команды из-за нестабильности и большого количества травм.

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