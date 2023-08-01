"ПСЖ" приготував для зірки "Барселони" "божевільну" зарплатню: його купили зі скандалом

Усман Дембеле. Фото: twitter.com

Французький "ПСЖ" вже викупив гравця "Барселони" Усмана Дембеле. Наразі йде обговорення умов особистого контракту.

Про це повідомив журналіст Мухаммед Бафс в Twitter.

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Дембеле отримає "космічну" зарплатню

Джерело повідомило, що сторони домовились про контракт до літа 2028 року та зарплату, яка складатиме близько 16 млн євро в рік.

Зазначимо, що 31 липня "ПСЖ" активував клаусулу Дембеле в розмірі 50 млн євро. Цікаво, що зроби вони це після 1 серпня, то обов’язкова сума викупу складала б 100 млн євро.

Через цю хитрість президент "Барселони" Жоан Лапорта оголосив "ПСЖ" війну. Але поки невідомо, що саме він мав на увазі.

Зазначимо, що Усман зі скандалом перейшов у 2017 році з "Борусії" Дортмунд в "Барселону" за 135 млн євро. Німецький клуб не хотів його продавати, але футболіст просто відмовився повертатися в команду.

За "Барселону" Дембеле провів 185 матчів, забив 40 м’ячів та віддав 43 асисти. Але футболіст так й не зміг стати зіркою команди через нестабільність та велику кількість травм.

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