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"Барселона" за Дембеле получит половину суммы и просила футболиста подарить им остальное

4 августа 2023 07:00
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Агабекян Карен
редактор
"Барселона" за Дембеле получит половину суммы и просила футболиста подарить им остальное
Усман Дембеле. Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Барселона" не просто была "посрамлена" после трансфера Усмана Дембеле в "ПСЖ". Клуб еще и получит всего часть от суммы трансфера игрока.

Половину от суммы получит игрок, сообщил Som I Serem FCB.

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Ранее "ПСЖ" заплатил за Дембеле 50 млн евро клаусулы в последний день, когда это было возможно. Уже на следующий день сумма обязательного выкупа должна была вырасти до 100 млн евро.

"Барса" получила лишь 25% от того, что могла

Согласного контракту половина от суммы трансфера (25 млн евро) достанутся футболисту и его агенту.

По информации источника, Барселона попросила Дембеле подарить клубу 50% своей клаусулы. Свою просьбу мотивировали тем, что игрок ушел за несколько дней до начала чемпионата, когда клуб не успел найти замену.

Агент игрока Мусса Сиссоко отказал каталонцам, отметив, что ни он, ни Дембеле не дадут клубу ни одного евро.

Отметим, что формально Дембеле уже является игроком "ПСЖ", поскольку клуб выкупил контракт с ним. При этом с игроком должны обговорить условия пятилетнего контракта и официально объявить о трансфере.

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