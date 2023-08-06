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"Марсель" отримав першу пропозицію щодо Маліновського

6 серпня 2023 09:46
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Агабекян Карен
редактор
"Марсель" отримав першу пропозицію щодо Маліновського
Руслан Маліновський в матчі Ліги 1. Фото: "Марсель"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український півзахисник французького "Марселя" Руслан Маліновський близький до того, щоб влітку покинути клуб. Гравець може перейти до Туреччини.

Стамбульський "Бешикташ" вже зробив пропозицію "Марселю", повідомляє Footmercato.

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Зазначимо, що в "Марселі" не зацікавлені в продовженні співпраці з футболістом, який за пів року так і не адаптувався до Ліги 1.

"Бешикташ" найактивніший з турецьких команд

За інформацією джерела, третя команда турецької Суперліги надіслала "Марселю" першу офіційну пропозицію щодо Маліновського. Але невідомо про яку суму йдеться.

Наразі стамбульський клуб очікує на рішення французького клубу.

Інтерес до Маліновського також приписують італійському "Торіно", який начебто готовий орендувати гравця з можливим правом викупу за 9 млн євро. При цьому клуб поки не робив пропозиції.

Маліновський перейшов з "Аталанти" в "Марсель" за 10 млн євро й підписав з клубом контракт до літа 2026 року.

Минулого сезону Руслан у 23 матчах за "Марсель" забив 2 м’ячі та зробив одну гольову передачу.

На футболіста в Італії, де з 2019 по 2023 роки він грав у "Аталанті", претендують "Мілан" та "Рома". Також гравця хочуть бачити в Бундеслізі "Боруссія" Дортмунд та "Уніон".

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