"Марсель" получил первое предложение по Малиновскому

Руслан Малиновский в матче Лиги 1. Фото: "Марсель"

Украинский полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский близок к тому, чтобы летом покинуть клуб. Игрок может перейти в Турцию.

Стамбульский "Бешикташ" уже сделал предложение "Марселю", сообщает Footmercato.

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По информации источника, третья команда турецкой Суперлиги направила "Марселю" первое официальное предложение по Малиновскому. Но неизвестно о какой сумме идет речь.

Стамбульский клуб ожидает решения французского клуба.

Интерес к Малиновскому также приписывают итальянскому "Торино", который вроде бы готов арендовать игрока с возможным правом выкупа за 9 млн евро. При этом клуб пока не делал предложения.

Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель" за 10 млн евро и подписал с клубом контракт до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Руслан в 23 матчах за "Марсель" забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.

На футболиста в Италии, где с 2019 по 2023 он играл в "Аталанте", претендуют "Милан" и "Рома". Также игрока хотят видеть в Бундеслиге "Боруссия" Дортмунд и "Унион".

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