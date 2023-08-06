"Марсель" получил первое предложение по Малиновскому
Украинский полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский близок к тому, чтобы летом покинуть клуб. Игрок может перейти в Турцию.
Стамбульский "Бешикташ" уже сделал предложение "Марселю", сообщает Footmercato.
Отметим, что в "Марселе" не заинтересованы в продолжении сотрудничества с футболистом, который за полгода так и не адаптировался к Лиге 1.
"Бешикташ" самый активный из турецких команд
По информации источника, третья команда турецкой Суперлиги направила "Марселю" первое официальное предложение по Малиновскому. Но неизвестно о какой сумме идет речь.
Стамбульский клуб ожидает решения французского клуба.
Интерес к Малиновскому также приписывают итальянскому "Торино", который вроде бы готов арендовать игрока с возможным правом выкупа за 9 млн евро. При этом клуб пока не делал предложения.
Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель" за 10 млн евро и подписал с клубом контракт до лета 2026 года.
В прошлом сезоне Руслан в 23 матчах за "Марсель" забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.
На футболиста в Италии, где с 2019 по 2023 он играл в "Аталанте", претендуют "Милан" и "Рома". Также игрока хотят видеть в Бундеслиге "Боруссия" Дортмунд и "Унион".
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