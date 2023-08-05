На Маліновського претендують два європейські клуби: стали відомі їх назви

Футболіст "Марселя" Руслан Маліновський. Фото: "Марсель"

Схоже, що у "Марселі" український півзахисник Руслан Маліновський не залишиться не тільки через невдоволення керівництва клубу, а й у зв’язку з наявністю пропозицій. Наразі вже є перелік клубів, які зацікавлені в його підписанні.

До переліку цих клубів приєдналися ще дві команди з Італії та Туреччини. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Пропозиції Маліновському можуть невдовзі надійти

За інформацією джерела, на українського футболіста претендують італійський "Торіно" та турецький "Бешикташ".

Романо додав, що в "Торіно" українця особисто хоче бачити головний тренер Іван Юріч.

Зазначимо, що Маліновський цього літа пропустив більшість контрольних матчів "Марселя" з новим головним тренером.

Минулого сезону Руслан в 23 матчах за "Марсель" забив 2 м’ячі та зробив одну гольову передачу.

На футболіста в Італії, де з 2019 по 2023 роки він грав у "Аталанті", претендують "Мілан" та "Рома". Також гравця хочуть бачити в Бундеслізі "Боруссія" Дортмунд та "Уніон".

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