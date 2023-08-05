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На Маліновського претендують два європейські клуби: стали відомі їх назви

5 серпня 2023 09:17
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Агабекян Карен
редактор
На Маліновського претендують два європейські клуби: стали відомі їх назви
Футболіст "Марселя" Руслан Маліновський. Фото: "Марсель"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Схоже, що у "Марселі" український півзахисник Руслан Маліновський не залишиться не тільки через невдоволення керівництва клубу, а й у зв’язку з наявністю пропозицій. Наразі вже є перелік клубів, які зацікавлені в його підписанні.

До переліку цих клубів приєдналися ще дві команди з Італії та Туреччини. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Як повідомлялося, в клубі незадоволені українцем, який досі не зміг адаптуватись, попри надані шанси минулого сезону.

Пропозиції Маліновському можуть невдовзі надійти

За інформацією джерела, на українського футболіста претендують італійський "Торіно" та турецький "Бешикташ".

Романо додав, що в "Торіно" українця особисто хоче бачити головний тренер Іван Юріч.

Зазначимо, що Маліновський цього літа пропустив більшість контрольних матчів "Марселя" з новим головним тренером.

Минулого сезону Руслан в 23 матчах за "Марсель" забив 2 м’ячі та зробив одну гольову передачу.

На футболіста в Італії, де з 2019 по 2023 роки він грав у "Аталанті", претендують "Мілан" та "Рома". Також гравця хочуть бачити в Бундеслізі "Боруссія" Дортмунд та "Уніон".

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