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На Малиновского претендуют два европейских клуба: стали известны их названия

5 августа 2023 09:17
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Агабекян Карен
редактор
На Малиновского претендуют два европейских клуба: стали известны их названия
Футболист "Марселя" Руслан Малиновский. Фото: "Марсель"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Похоже, что в "Марселе" украинский полузащитник Руслан Малиновский не останется не только из-за недовольства руководства клуба, но и в связи с наличием предложений. Уже есть перечень клубов, которые заинтересованы в его подписании.

К списку этих клубов присоединились еще две команды из Италии и Турции. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Как сообщалось, в клубе недовольны украинцем, который до сих пор не смог адаптироваться, несмотря на предоставленные шансы в прошлом сезоне.

Предложения Малиновскому могут вскоре поступить

По информации источника, на украинского футболиста претендуют итальянский "Торино" и турецкий "Бешикташ".

Романо добавил, что в "Торино" украинца лично хочет видеть главный тренер Иван Юрич.

Отметим, что Малиновский этим летом пропустил большинство контрольных матчей "Марселя" с новым главным тренером.

В прошлом сезоне Руслан в 23 матчах за "Марсель" забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.

На футболиста в Италии, где с 2019 по 2023 он играл в "Аталанте", претендуют "Милан" и "Рома". Также игрока хотят видеть в Бундеслиге "Боруссия" Дортмунд и "Унион".

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