На Малиновского претендуют два европейских клуба: стали известны их названия
Похоже, что в "Марселе" украинский полузащитник Руслан Малиновский не останется не только из-за недовольства руководства клуба, но и в связи с наличием предложений. Уже есть перечень клубов, которые заинтересованы в его подписании.
К списку этих клубов присоединились еще две команды из Италии и Турции. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Как сообщалось, в клубе недовольны украинцем, который до сих пор не смог адаптироваться, несмотря на предоставленные шансы в прошлом сезоне.
Предложения Малиновскому могут вскоре поступить
По информации источника, на украинского футболиста претендуют итальянский "Торино" и турецкий "Бешикташ".
Романо добавил, что в "Торино" украинца лично хочет видеть главный тренер Иван Юрич.
Отметим, что Малиновский этим летом пропустил большинство контрольных матчей "Марселя" с новым главным тренером.
В прошлом сезоне Руслан в 23 матчах за "Марсель" забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.
На футболиста в Италии, где с 2019 по 2023 он играл в "Аталанте", претендуют "Милан" и "Рома". Также игрока хотят видеть в Бундеслиге "Боруссия" Дортмунд и "Унион".
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