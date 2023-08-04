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Маліновському вказали на двері: у "Марселі" не хочуть працювати з українцем

4 серпня 2023 14:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Маліновському вказали на двері: у "Марселі" не хочуть працювати з українцем
Руслан Маліновський поки ще у формі "Марселя". Фото: "Марсель"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Кар’єра українського півзахисника Руслана Маліновського у французькому "Марселі" може закінчитись вже цього літа. На гравця претендують в Італії та хочуть продати у Франції.

За інформацією французького видання L'Equipe українець дратує керівництво клубу.

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Маліновському не раді в "Марселі"

Джерело повідомило, що Маліновський дратує керівництво "Марселя" через свою адаптацію, яка досі не завершилась.

За словами джерела, українцю наразі вже можна збирати валізи, оскільки на нього не розраховують.

Зазначимо, що 30-річний футболіст цього літа пропустив більшість контрольних матчів "Марселя" й це йому ще сильно завадить в тому, щоб залишитись у Франції.

Минулого сезону Маліновський у 23 матчах за "Марсель" забив 2 м’ячі та зробив одну гольову передачу.

Ймовірно, Маліновський повернеться в Італію, де з 2019 по 2023 роки грав у "Аталанті". Раніше інтерес до футболіста проявляли "Рома", "Мілан". Додамо, що в Німеччині в гравцеві також зацікавлені "Уніон" та дортмундська "Боруссія".

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