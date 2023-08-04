Малиновскому указали на дверь: в "Марселле" не хотят работать с украинцем

Руслан Малиновский пока еще в форме "Марселя". Фото: "Марсель"

Карьера украинского полузащитника Руслана Малиновского во французском "Марселле" может закончиться уже этим летом. На игрока претендуют в Италии и хотят продать во Франции.

По информации французского издания L'Equipe, украинец раздражает руководство клуба.

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Малиновскому не рады в "Марселе"

Источник сообщил, что Малиновский раздражает руководство "Марселя" из-за своей адаптации, которая до сих пор не завершилась.

По словам источника, украинцу уже можно собирать чемоданы, поскольку на него не рассчитывают.

Отметим, что 30-летний футболист этим летом пропустил большинство контрольных матчей "Марселя" и это ему еще сильно помешает остаться во Франции.

В прошлом сезоне Малиновский в 23 матчах за "Марсель" забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.

Вероятно, Малиновский вернется в Италию, где с 2019 по 2023 годы играл в "Аталанте". Раньше интерес к футболисту проявляли "Рома", "Милан". Добавим, что в Германии в игроке также заинтересованы "Унион" и дортмундская "Боруссия".

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