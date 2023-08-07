"Динамо" якщо пройде "Аріс", то зіграє з однією з найсильніших команд

Віталій Буяльський грав у останньому матчі команд, коли "Динамо" перемогло 6:0. Фото: Google

В результаті жеребкування плейофф кваліфікації Ліги конференцій визначились пари, які зіграють фінальні матчі за вихід до групи. Серед цих команд виявилось київське "Динамо".

Кияни у разі проходу грецького "Аріса" зіграють із переможцем протистояння "Бешикташ" — "Нефтчі", повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Динамо" може зіграти зі старим неприємним суперником

У парах "Аріс" — "Динамо" та "Бешикташ" — "Нефтчі" великими фаворитами виглядають український та турецький клуби.

Для киян "Бешикташ" завжди був дуже складним суперником, який би склад не грав. Із можливих противників на етапі кваліфікації саме турки були тим "бугіменом", на якого ніхто не хотів потрапити.

Матчі плейофф Ліги конференцій пройдуть 24 та 31 серпня. "Динамо" у єврокубках домашні ігри проведе у Бухаресті

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