"Арсенал" спасся в конце матча, а затем выиграл Суперкубок Англии у "Ман Сити"

"Арсенал" отмечает победу. Фото: "Арсенал"

В Англии новый футбольный сезон традиционно открыли матчем за Суперкубок. За награды соревновались чемпион, обладатель Кубка "Манчестер Сити" против вице чемпиона "Арсенала".

Матч завершился победой лондонцев в серии пенальти, сообщает портал Новини.LIVE.

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Грилиш и Сака в борьбе за мяч. Фото: "Арсенал"

Обзор матча

Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" — "Арсенал" — 1:1 (1:4 — пен.)

Голы: Палмер, 77 — Троссар, 90+11

"Манчестер Сити": Ортега — Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи - Родри, Ковачич (де Брюйне, 64) — Б. Силва, Альварес, Грилиш (Фоден, 57) - Голанд (Палмер, 63).

Главный тренер: Хосеп Гвардиола

"Арсенал": Рамсдейл — Б. Уайт, Салиба, Габриэль, Тимбер (Тирни, 75) — Эдегор, Райс (Нкетиа, 80), Парти — Сака, Гаверц (Вийра, 87), Мартинелли (Троссар, 75).

Главный тренер: Микель Артета

Предупреждение: Альварес — Парти, Гаверц, Габриэль

"Манчестер Сити", несмотря на отсутствие Гюндогана и Де Брюйне в центре поля, контролировал мяч. Когда же во втором тайме вышел на поле бельгиец, то игра номинальных хозяев поля еще улучшилась.

На 77-й минуте Де Брюйне во время контратаки отдал пас на Палмера, пробившего над Рамсдейлом — 1:0.

Троссару удалось сравнять счет только на 11-й добавленной минуте. После передачи Парти он с помощью рикошета направил мяч в ворота – 1:1.

В Серии пенальти не смогли забить Де Брюйне и Родри из "Манчестер Сити".

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