"Манчестер Сити" — "Арсенал": матчем за Суперкубок в Англии откроется футбольный сезон
6 августа в Англии откроют футбольный сезон матчем за Суперкубок. Правда, матч будет формальным, поскольку "Ман Сити" в прошлом сезоне выиграл АПЛ и Кубок.
За Суперкубок сыграют "Манчестер Сити" и вице-чемпион АПЛ лондонский "Арсенал", сообщает портал Новини.LIVE.
"Горожане" vs "канониры"
В этом году "Ман Сити" и "Арсенал" уже провели три матча друг с другом. Дважды в чемпионате и один раз в Кубке выиграли "горожане".
В Кубке Англии победу "Ман Сити" принес лишь один мяч, а в АПЛ они сначала пировали в гостях со счетом 3:1, а затем дома поиздевались над командой Артеты 4:1.
Однако в отличие от прошлых матчей "Арсенал" стал более сбалансирован и укрепил центральною линию Райсом. "Ман Сити" же всегда славилось своими центральными полузащитниками, но Илкай Гюндоган ушел в "Барселону", а Кевин Де Брюйне травмировался. Теперь непонятно, кто же будет отвечать за креатив на поле. Возможно, команда в матче с "Арсеналом" попытается больше загружать фланги.
В предстоящем матче "Арсенал" как раз будет фаворитом, если сможет сдержать Эрлинга Холанда, Фила Фодена и Бернарду Силву.
Кадровые потери
За "Арсенал" не сыграют не восстановившийся с прошлого сезона Александр Зинченко и вновь травмированный Габриэль Жезус. Украинец пропустил все спарринги на турне в США и неизвестно, сыграет ли он в ближайших матчах. При этом главный тренер Микель Артета ждет возвращения украинца в ближайшее время.
Жезус должен вернуться к запланированному на 19 августа матчу с "Кристал Пелас".
У "Манчестер Сити" одна потеря, но которая затмевает отсутствующих игроков "Арсенала" вместе взятых. Из-за разрыва подколенного сухожилия матч пропустит Кевин Де Брюйне.
Также в "Ман Сити" не будет перешедшего в клуб хорватского защитника Йошко Гвардиола. Еще под вопросом участие Натана Аке.
Ориентировочные составы
"Манчестер Сіті": Едерсон — Стоунз, Вокер, Діаш, Аканджі — Сілва, Родрі, Ковачіч — Альварес, Холанд, Гріліш
"Арсенал": Ремсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Тірні — Едегор, Парті, Райс — Сака, Хаверц, Троссар
Начало матча: 18:00 по киевскому времени.
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