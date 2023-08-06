"Манчестер Сити" — "Арсенал": матчем за Суперкубок в Англии откроется футбольный сезон

Холанд и Эдегор. Фото: twitter.com

6 августа в Англии откроют футбольный сезон матчем за Суперкубок. Правда, матч будет формальным, поскольку "Ман Сити" в прошлом сезоне выиграл АПЛ и Кубок.

За Суперкубок сыграют "Манчестер Сити" и вице-чемпион АПЛ лондонский "Арсенал", сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Горожане" vs "канониры"

В этом году "Ман Сити" и "Арсенал" уже провели три матча друг с другом. Дважды в чемпионате и один раз в Кубке выиграли "горожане".

В Кубке Англии победу "Ман Сити" принес лишь один мяч, а в АПЛ они сначала пировали в гостях со счетом 3:1, а затем дома поиздевались над командой Артеты 4:1.

Однако в отличие от прошлых матчей "Арсенал" стал более сбалансирован и укрепил центральною линию Райсом. "Ман Сити" же всегда славилось своими центральными полузащитниками, но Илкай Гюндоган ушел в "Барселону", а Кевин Де Брюйне травмировался. Теперь непонятно, кто же будет отвечать за креатив на поле. Возможно, команда в матче с "Арсеналом" попытается больше загружать фланги.

В предстоящем матче "Арсенал" как раз будет фаворитом, если сможет сдержать Эрлинга Холанда, Фила Фодена и Бернарду Силву.

Кадровые потери

За "Арсенал" не сыграют не восстановившийся с прошлого сезона Александр Зинченко и вновь травмированный Габриэль Жезус. Украинец пропустил все спарринги на турне в США и неизвестно, сыграет ли он в ближайших матчах. При этом главный тренер Микель Артета ждет возвращения украинца в ближайшее время.

Жезус должен вернуться к запланированному на 19 августа матчу с "Кристал Пелас".

У "Манчестер Сити" одна потеря, но которая затмевает отсутствующих игроков "Арсенала" вместе взятых. Из-за разрыва подколенного сухожилия матч пропустит Кевин Де Брюйне.

Также в "Ман Сити" не будет перешедшего в клуб хорватского защитника Йошко Гвардиола. Еще под вопросом участие Натана Аке.

Ориентировочные составы

"Манчестер Сіті": Едерсон — Стоунз, Вокер, Діаш, Аканджі — Сілва, Родрі, Ковачіч — Альварес, Холанд, Гріліш

"Арсенал": Ремсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Тірні — Едегор, Парті, Райс — Сака, Хаверц, Троссар

Начало матча: 18:00 по киевскому времени.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

В "Зарю" перешел экс-игрок чемпионата Италии.

"Барселона" за Усмана Дембеле получит половину суммы и просила футболиста подарить им другую часть.

Стало известно, сколько "Шахтеру" действительно предложили за Анатолия Трубина.

Звезды спорта, блогеры, жены футболистов и боец UFC: кто поздравил Зинченко и Седан.