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Game4Ukraine: як пройшов головний благодійний матч в історії України

6 серпня 2023 06:47
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Агабекян Карен
редактор
Game4Ukraine: як пройшов головний благодійний матч в історії України
Учасники Game4Ukraine. Фото: "Шахтар"
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Агабекян Карен
редактор

У Лондоні на "Стемфорд Брідж" пройшов благодійний матч Game4Ukraine. Організатори гри, яким виступила платформа UNITED 24, збирали кошти на відновлення зруйнованого війною Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, у якому навчається 415 дітей із 10 навколишніх сіл.

Матч завершився бойовою нічиєю 2:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Цікаво, що вболівальників, окрім самого матчу, порадувала концертна програма від українських та британських виконавців. На полі також свої концерти зіграли Кларенс Зеєдорф і Петр Чех, які виглядали краще за своїх колег на полі.

Легенди втратили форму

Легенди минулого були у різній фізичній формі. Звісно, більшість із них втратили колишні кондиції. Але публіці все одно було цікаво подивитись такий матч, де знову грали хлопці, які раніше заповнювали стадіони.

Матч завершився з рахунком 2:2. На 38-й хвилині команду жовтих вивів уперед легенда "Вест Хема" Марк Нобл, а за чотири хвилини його зрівняв Кларенс Зеєдорф, який пробив у дев'ятку.

У другому таймі Даріо Срна вивів жовтих уперед на 53-й хвилині, а на 78-й Вільям Галлас зрівняв рахунок.

Найкращим гравцем матчу заслужено визнали Зеєдорфа, який ефектно обігравав суперників та гарно забив. Також варто виділити голкіпера синьої команди Петера Чеха, який був найкращим у першому таймі, півзахисника жовтих Робера Піреса, зігравшого майже весь матч.

Команда Андрія Шевченка — Команда Олександра Зінченка — 2:2

Голи: Зеєдорф, 41, Галлас, 78 — Нобл, 38, Срна, 53.

Сині, команда Шевченка:

Голкіпери: Діда, Петер Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд, Карло Кудічіні

Захисники: Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Массімо Оддо, Вільям Галлас

Півзахисники: Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрік, Сержіньо, Клер Раферті, Джо Коул

Нападники: Андрій Шевченко (капітан), Сергій Ребров, Самуель Ето'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Джиммі Флойд Хассельбайнк.

Зірки: Тохіб Джімо, Рассел Говард, Арчі Рено, Ральф Літтл, Джеймс Артур, Челсі Граймс

Тренер: Емма Хейз та Роберто Ді Маттео

Жовті, команда Зінченка:

Голкіпери: Йєнс Леманн, Девід Джеймс.

Захисники: Бакарі Санья, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вага Морган, Джолеон Лескотт, Йон Арне Ріісе, Гаель Кліші.

Півзахисники: Олександр Зінченко (капітан), Робер Пірес, Євген Левченко, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джесіка Уртадо, Рейчел Енкі.

Нападники: Марк Нобл, Якубу Аєгбені, Жуніор Мораєс

Зірки: Філ Данстер, Гіро Файнс-Тіфін, Том Греннан, Роман Кемпф

Тренер: Арсен Венгер

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