Количество звезд зашкаливает: участники матча Game4Ukraine провели первую тренировку

Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Фото: UNITED24

В Лондоне на благотворительный матч Game4Ukraine съехалась часть игроков, которые 5 августа выйдут на "Стэмфорд Бридж".

Прибывшие звезды в Лондоне провели первую тренировку.

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Также выступить на матче пригласили Тома Уокера, Melanie C, группа The Pretender, Artbat ft John Martin, Пита Доэрти и Алишу Диксон.

Шевченко встретил легенду "Челси" Джанфранко Дзолу. Фото: UNITED24

Кто будет играть

В командах Шевченко и Зинченко сыграют не просто легенды, а целые эпохи.

У Шевченко на вратарской позиции будут конкурировать Дида, Перт Чех и Жулио Сезар. Фанаты футбола 00-х просто сойдут с ума от этих фамилий. В защите у Андрея обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро, в полузащите Кларенс Зеедорф, Клод Макелеле и Микаэль Эсьен. Это просто мечта в центре поля.

Из нападающих синей команды выделим самого Шевченко, Самуэля Это'о и Сергея Реброва.

Синие, команда Шевченко:

Голкиперы: Дида, Петер Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини

Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас

Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клэр Раферти, Джо Коул

Нападающие: Андрей Шевченко (капитан), Сергей Ребров, Самуэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Хассельбайнк.

Звезды: Тохиб Джимо, Рассел Говард, Арчи Рено, Ральф Литтл, Джеймс Артур, Челси Граймс

Тренер: Эмма Хейз и Роберто Ди Маттео

Если у Шевченко классная линия ворот и нападения, то у Зинченко прекрасная защита, где есть Бакари Санья, Дарио Срна, Олег Лужный и другие легенды футбола.

Руководит желтой командой легендарный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.

Желтые, команда Зинченко:

Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс.

Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши.

Полузащитники: Александр Зинченко (капитан), Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Энки.

Нападающие: Евгений Левченко, Якубу Аегбени

Звезды: Фил Данстер, Гиро Файнс-Тиффин, Том Греннан, Роман Кэмпф

Тренер: Арсен Венгер

Цель матча

Целью матча является восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, в котором обучается 415 детей из 10 окрестных сел.

Зинченко и Шевченко на фоне разрушенного лицея. Фото: UNITED24

Где смотреть

Игру Game4Ukraine покажут 25 разных телеканалов и платформ в 200 странах мира. Главным транслятором матча является британский телеканал Sky Max.

В западной Европе, Японии и США права на показ принадлежат компании DAZN, в Латинской Америке DirecTV, в Африке ESPN, на Ближнем Востоке Dubai Sports Channel и в Восточной Европе хорошо известная в Украине Setanta.

В Украине благотворительный матч можно будет посмотреть в Едином телемарафоне, на телеканалах группы "Поверхность" — "Спорт1" и "Спорт2", и на платформе Megogo.

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