Кількість зірок зашкалює: учасники матчу Game4Ukraine провели перше тренування

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Фото: UNITED24

У Лондоні на благодійний матч Game4Ukraine з’їхалася частина гравців, які 5 серпня вийдуть на "Стемфорд Брідж".

Зірки, які вже прибули в Лондон, провели перше тренування.

Читайте також:

Також на матчі виступлять українські артисти. Серед запрошених Святослав Вакарчук, "Джамала", гурт "Бумбокс"

Також виступити на матчі запросили Тома Вокера, Melanie C, гурт The Pretender, Artbat ft John Martin, Піта Доерті та Алішу Діксон.

Шевченко зустрів легенду "Челсі" Джанфранко Дзолу. Фото: UNITED24

Хто гратиме

В командах Шевченка та Зінченка зіграють не просто легенди, а цілі епохи.

У Шевченка на воротарській позиції конкуруватимуть Діда, Перт Чех та Жуліо Сезар. Фанати футболу 00-х просто зійдуть з розуму від цих прізвищ. У захисті у Андрія володар "Золотого м’яча" Фабіо Каннаваро, у півзахисті Кларенс Зеедорф, Клод Макелеле та Мікаель Есьєн. Це просто мрія в центрі поля.

З нападників синьої команди виділимо самого Шевченка, Самуеля Ето’о та Сергія Реброва.

Сині, команда Шевченка:

Голкіпери: Діда, Петер Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд, Карло Кудічіні

Захисники: Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо, Вільям Галлас

Півзахисники: Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержіньо, Клер Раферті, Джо Коул

Нападники: Андрій Шевченко (капітан), Сергій Ребров, Самуель Ето'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні, Джиммі Флойд Хассельбайнк.

Зірки: Тохіб Джимо, Рассел Говард, Арчі Рено, Ральф Літтл, Джеймс Артур, Челсі Граймс

Тренер: Емма Хейз та Роберто Ді Маттео

Якщо у Шевченка класна лінія воріт та нападу, то у Зінченка прекрасний захист, де є Бакарі Санья, Даріо Срна, Олег Лужний та й інші легенди футболу.

Керуватиме жовтою командою легендарний тренер лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер.

Жовті, команда Зінченка:

Голкіпери: Йєнс Леманн, Девід Джеймс.

Захисники: Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріісе, Гаель Кліші.

Півзахисники: Олександр Зінченко (капітан), Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джесіка Уртадо, Рейчел Енкі.

Нападники: Євген Левченко, Якубу Аєгбені

Зірки: Філ Данстер, Гіро Файнс-Тіффін, Том Греннан, Роман Кемпф

Тренер: Арсен Венгер

Мета матчу

Метою матчу є відбудова Михайло-Коцюбинського ліцею Чернігівської області, в якому навчається 415 діток з 10 навколишніх сіл.

Зінченко та Шевченко на фоні зруйнованого ліцею. Фото: UNITED24

Де дивитися

Гру Game4Ukraine покажуть 25 різних телеканалів та платформ у 200 країнах світу. Головним транслятором матчу є британський телеканал Sky Max.

У західній Європі, Японії та США права на показ належить компанії DAZN, в Латинській Америці DirecTV, в Африці ESPN, на Ближньому Сході Dubai Sports Channel й в Східній Європі добре відома в Україні Setanta.

В Україні благодійний матч можна буде подивитися в Єдиному телемарафоні, на телеканалах групи "Повєрхность" "Спорт1" та "Спорт2" й на платформі Megogo.

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

У "Зорю" перейшов ексгравець чемпіонату Італії.

"Барселона" за Усмана Дембеле отримає половину суми та просила футболіста подарувати їм іншу частину.

Стало відомо, скільки "Шахтарю" справді запропонували за Анатолія Трубіна.

Зірки спорту, блогери, дружини футболістів та боєць UFC: хто привітав Зінченка та Седан.