Даріо Срна та ексгравець збірної Німеччини зіграють у Матчі за Україну

Даріо Срна і Патрік Овомоєла. Фото: Game4Ukraine

Через 22 дні у Лондоні на "Стемфорд Брідж" відбудеться благодійний матч Game4Ukraine. Під час гри кошти збиратимуть команди Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.

Згідно з останніми повідомленнями, в матчі зіграють легенда "Шахтаря" Даріо Срна та колишній гравець збірної Німеччини та "Боруссії" Дортмунд Патрік Овомоєла.

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Зазначимо, що поки невідомо, за які команди гратимуть Срна та Овомоєла.

"Ми раді вітати колишніх гравців збірної Хорватії та Німеччини Даріо Срну та Патріка Овомоєлу на Game4Ukraine", — йдеться в повідомленні.

41-річний Срна 15 років провів у донецькому "Шахтарі", де наразі посідає посаду спортивного директора. Разом з гірниками Даріо здобував останній Кубок УЄФА, ставав дев’ять разів чемпіоном України, у нього також виграв сім Кубків та вісім Суперкубків країни.

Команда Шевченка: Майкл Есьєн, Рікардо Карвальо, Лука Тоні, Діда, Массімо Оддо, Джанфранко Дзола, Карло Кудічіні, Клод Макелеле, Вілльям Галлас, Самуель Ето'о, Михайло Мудрик, Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф, Кристиан Пануччі, Денні Дрінквотер, Джиммі Флойд Хассельбайнк, Джо Коул, Сержиньо, Джермейн Дефо, Сергій Ребров, Рассел Ховард, Джеймс Артур, Челси Греймс, Тохиб Джимо.

Головний тренер: Емма Хейс.

Команда Зінченка: Йєнс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрік Бергер, Гаель Кліші, Джек Вілшир, Пер Мертезакер, Робер Пірес, Йорне Арне Ріісе, Девід Джеймс, Антоніо Валенсія, Патріє Вієйра, Вес Морган, Чарлі Адам, Бакарі Санья, Жерар Піке, Марк Нобл, Олег Лужний, Євген Коноплянка, Євген Левченко, Мартін Шкртел, Майкл Сильвестр, Фил Данстер, Роман Керп, Марк Стронг.

Головний тренер: Арсен Венгер.

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