Дарио Срна и экс-игрок сборной Германии сыграют в Матче за Украину

Дарио Срна и Патрик Овомоела. Фото: Game4Ukraine

Через 22 дня в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" состоится благотворительный матч Game4Ukraine. Во время игры средства будут собирать команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко.

Согласно последним сообщениям, в матче сыграют легенда "Шахтера" Дарио Срна и бывший игрок сборной Германии и "Боруссии" Дортмунд Патрик Овомоела.

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Отметим, что пока неизвестно, за какие команды будут играть Срна и Овомоела.

"Мы рады приветствовать бывших игроков сборной Хорватии и Германии Дарио Срну и Патрика Овомоела на Game4Ukraine", — говорится в сообщении.

41-летний Срна 15 лет провел в донецком "Шахтере", где занимает должность спортивного директора. Вместе с горняками Дарио завоевал последний Кубок УЕФА, становился девять раз чемпионом Украины, у него также семь Кубков и восемь Суперкубков страны.

Команда Шевченко: Майкл Эсьен, Рикардо Карвальо, Лука Тони, Дида, Массимо Оддо, Джанфранко Дзола, Карло Кудичини, Клод Макелеле, Уильям Галлас, Самуэль Это'о, Михаил Мудрик, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорм, Крилан Зеедорф, Флойд Хассельбайнк, Джо Коул, Сержиньо, Джермейн Дефо, Сергей Ребров, Рассел Ховард, Джеймс Артур, Челси Греймс, Тохиб Джимо.

Главный тренер: Эмма Хейс.

Команда Зинченко: Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Гаэль Клиши, Джек Уилшир, Пер Мертезакер, Робер Пирес, Йорне Арне Риисе, Дэвид Джеймс, Антонио Валенсия, Патрие Виейра, Вес Морган, Чарли Адам, Бакари Санья Нобл, Олег Лужный, Евгений Коноплянка, Евгений Левченко, Мартин Шкртел, Майкл Сильвестр, Фил Данстер, Роман Керп, Марк Стронг.

Главный тренер: Арсен Венгер.

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