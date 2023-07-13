Ребров зіграє з Шевченком в Game4Ukraine: легендарний дует "Динамо" Лобановського

Сергій Ребров. Фото: скріншот

5 серпня у Лондоні на домашньому стадіоні "Челсі" відбудеться благодійний матч Game4Ukraine. На "смарагдовому газоні" протистоятимуть один одному команди Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.

За команду Шевченка зіграє головний тренер збірної України Сергій Ребров.

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Ребров та Шевченко в нападі — це вогонь

На сторінці Game4Ukraine опублікували інформацію про участь у матчі Реброва, який допоможе команді Шевченко.

"Вітаємо тренера збірної України Сергія Реброва на Game4Ukraine.

Сергій одягне синю футболку у складі команди Шевченка", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в сезонах 1997/1998, 1998/1999 дует нападників київського "Динамо" Шевченко-Ребров наводив жах на всю Європу. Кращої зв'язки столичний клуб більше не мав. Тому пропонуємо згадати ці яскраві моменти:

Команда Шевченка: Майкл Есьєн, Рікардо Карвальо, Лука Тоні, Діда, Массімо Оддо, Джанфранко Дзола, Карло Кудічіні, Клод Макелеле, Вілльям Галлас, Самуель Ето'о, Михайло Мудрик, Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф, Кристиан Пануччі, Денні Дрінквотер, Джиммі Флойд Хассельбайнк, Джо Коул, Сержиньо, Джермейн Дефо, Сергій Ребров.

Головний тренер: Емма Хейс.

Команда Зінченка: Йєнс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрік Бергер, Гаель Кліші, Джек Вілшир, Пер Мертезакер, Робер Пірес, Йорне Арне Ріісе, Девід Джеймс, Антоніо Валенсія, Патріє Вієйра, Вес Морган, Чарлі Адам, Бакарі Санья, Жерар Піке, Марк Нобл, Олег Лужний, Євген Коноплянка, Євген Левченко, Мартін Шкртел, Майкл Сильвестр.

Головний тренер: Арсен Венгер.

У матчі запланована участь співачки Челсі Греймс, музиканта Джеймса Артура, акторів Рассела Ховарда, Тохіба Джимо та Філа Данстера.

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