Ребров сыграет с Шевченко в Game4Ukraine: легендарный дуэт "Динамо" Лобановского

Сергей Ребров. Фото: скриншот

5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" состоится благотворительный матч Game4Ukraine. На "изумрудном газоне" будут противостоять друг другу команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко.

За команду Шевченко сыграет главный тренер сборной Украины Сергей Ребров .

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Ребров и Шевченко в нападении — это огонь

На странице Game4Ukraine опубликовали информацию об участии в матче Реброва, который поможет команде Шевченко.

"Поздравляем тренера сборной Украины Сергея Реброва на Game4Ukraine.

Сергей наденет синюю футболку в составе команды Шевченко" , — говорится в сообщении.

Отметим, что в сезонах 1997/1998, 1998/1999 дуэт нападающих киевского "Динамо" Шевченко-Ребров наводил ужас на всю Европу. Лучшей связи у столичного клуба больше не было. Поэтому предлагаем вспомнить эти яркие моменты:

Команда Шевченко: Майкл Эсьен, Рикардо Карвальо, Лука Тони, Деда, Массимо Оддо, Джанфранко Дзола, Карло Кудичини, Клод Макелеле, Уильям Галлас, Самуэль Это'о, Михаил Мудрик, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорм, Крилан Зеедорф, Флойд Хассельбайнк, Джо Коул, Сержинь, Джермейн Дефо, Сергей Ребров.

Главный тренер: Эмма Хейс.

Команда Зинченко: Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Гаэль Клиши, Джек Уилшир, Пер Мертезакер, Робер Пирес, Йорне Арне Риисе, Дэвид Джеймс, Антонио Валенсия, Патрие Виейра, Вес Морган, Чарли Адам, Бакари Санья Нобл, Олег Лужный, Евгений Коноплянка, Евгений Левченко, Мартин Шкртел, Майкл Сильвестр.

Главный тренер: Арсен Венгер.

В матче запланировано участие певицы Челси Греймс, музыканта Джеймса Артура, актеров Рассела Ховарда, Тохиба Джимо и Фила Данстера.

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